فوز الرياضي على سايكرز الكوري الحنوبي في سلة أبطال نوادي آسيا

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استهل في كرة السلة، مشواره في نهائيات في بفوزه على تشانغوون سايكرز الكوري الجنوبي بفارق تسع نقاط 74-65.وسجل "الرهيب" 24 نقطة الى اربع تمريرات حاسمة، وثون مايكر 22 نقطة نقطة و7 متابعات و3 "بلوك"، وماركوس هانت 15 نقطة، وعلم الدين كيكانوفيتش 13 نقطة و8 متابعات. (الوكالة الوطنية)