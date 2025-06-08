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رياضة
فوز الرياضي على سايكرز الكوري الحنوبي في سلة أبطال نوادي آسيا
Lebanon 24
08-06-2025
|
23:00
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استهل
الرياضي بيروت
بطل لبنان
في كرة السلة، مشواره في نهائيات
دوري أبطال آسيا
في
الامارات
بفوزه على تشانغوون سايكرز الكوري الجنوبي بفارق تسع نقاط 74-65.
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وسجل
وائل عرقجي
"الرهيب" 24 نقطة الى اربع تمريرات حاسمة، وثون مايكر 22 نقطة نقطة و7 متابعات و3 "بلوك"، وماركوس
جورج
هانت 15 نقطة، وعلم الدين كيكانوفيتش 13 نقطة و8 متابعات. (الوكالة الوطنية)
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