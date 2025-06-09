26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
11
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ضحايا أهداف رونالدو.. ليست إسبانيا فقط
Lebanon 24
09-06-2025
|
00:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
هز الأسطورة
كريستيانو رونالدو
قائد منتخب
البرتغال
شباك
إسبانيا
في نهائي
دوري
الأمم الأوروبية
2024-2025.، حيث جاء هدف الدون الذي أدى إلى التعادل بعدما استغل عرضية من الظهير الأيسر نونو مينديز داخل المنطقة ارتطمت بقدم مدافع إسبانيا، ليحولها بقدمه اليمنى على الطائر داخل شباك الحارس أوناي سيمون.
Advertisement
وبهذا الهدف، يكون
رونالدو
قد أحرز هدفه رقم 15 في 20 مباراة لعبها بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.
وبات منتخب إسبانيا ثامن ضحايا صاحب الـ40 عاما في البطولة، بعد منتخبات
سويسرا
والسويد وكرواتيا واسكتلندا وبولندا والدنمارك وألمانيا.
وحسب شبكة "أوبتا"، لم يسجل أي لاعب أهدافًا أكثر ضد إسبانيا من كريستيانو رونالدو في جميع المسابقات منذ كانون الثاني 2004 على الأقل، متساويا مع التشيلي إدواردو فارغاس برصيد 4 أهداف.
وكان رونالدو هز شباك منتخب إسبانيا في مباراة وحيدة سابقة، حين سجل 3 أهداف "هاتريك" في دور المجموعات بكأس العالم 2018. (العين)
مواضيع ذات صلة
السنيورة: نريد أن تصبح صيدا مقصداً وليست معبراً فقط
Lebanon 24
السنيورة: نريد أن تصبح صيدا مقصداً وليست معبراً فقط
09/06/2025 10:26:44
09/06/2025 10:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"سي إن إن": مشاركة إيران في محادثات روما تهدف فقط إلى تقييم الموقف الأميركي وليس السعي لتحقيق اختراق محتمل في المفاوضات
Lebanon 24
"سي إن إن": مشاركة إيران في محادثات روما تهدف فقط إلى تقييم الموقف الأميركي وليس السعي لتحقيق اختراق محتمل في المفاوضات
09/06/2025 10:26:44
09/06/2025 10:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المالية: القوانين الإصلاحية تهدف إلى إحياء القطاع المصرفي وليس إلى ضربه كما يُشاع
Lebanon 24
وزير المالية: القوانين الإصلاحية تهدف إلى إحياء القطاع المصرفي وليس إلى ضربه كما يُشاع
09/06/2025 10:26:44
09/06/2025 10:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الباكستاني: جميع الأهداف التي استهدفتها الهند مواقع مدنية وليست معسكرات للمسلحين
Lebanon 24
وزير الدفاع الباكستاني: جميع الأهداف التي استهدفتها الهند مواقع مدنية وليست معسكرات للمسلحين
09/06/2025 10:26:44
09/06/2025 10:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد خسارته النهائي.. أوّل تعليق لمدرب إسبانيا
Lebanon 24
بعد خسارته النهائي.. أوّل تعليق لمدرب إسبانيا
03:03 | 2025-06-09
09/06/2025 03:03:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب متهم بالخيانة.. وسياسي يدافع عنه
Lebanon 24
لاعب متهم بالخيانة.. وسياسي يدافع عنه
02:40 | 2025-06-09
09/06/2025 02:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو لا يشيخ.. والبرتغال تعانق المجد مجددًا
Lebanon 24
رونالدو لا يشيخ.. والبرتغال تعانق المجد مجددًا
02:30 | 2025-06-09
09/06/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
09/06/2025 01:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تمرد وشروط للعودة.. ليفاندوفسكي يعلن مقاطعة منتخب بولندا
Lebanon 24
تمرد وشروط للعودة.. ليفاندوفسكي يعلن مقاطعة منتخب بولندا
01:20 | 2025-06-09
09/06/2025 01:20:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نقل فنان شهير إلى المستشفى للمرّة الثالثة... حالته خطيرة جدّاً
Lebanon 24
نقل فنان شهير إلى المستشفى للمرّة الثالثة... حالته خطيرة جدّاً
10:19 | 2025-06-08
08/06/2025 10:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة وعارضة أزياء تنفعل على مُقدّم برامج لبنانيّ... إليكم ما حصل بالفيديو
Lebanon 24
ممثلة وعارضة أزياء تنفعل على مُقدّم برامج لبنانيّ... إليكم ما حصل بالفيديو
08:40 | 2025-06-08
08/06/2025 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"غواصات متفجرة" في لبنان.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
"غواصات متفجرة" في لبنان.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
09:00 | 2025-06-08
08/06/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى.. إعلامية وممثلة لبنانية تُثير قلق الجمهور بشأن وضعها الصحي (صورة)
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى.. إعلامية وممثلة لبنانية تُثير قلق الجمهور بشأن وضعها الصحي (صورة)
00:36 | 2025-06-09
09/06/2025 12:36:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطاء ارتكبتها إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
أخطاء ارتكبتها إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبيّة
05:00 | 2025-06-08
08/06/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
03:03 | 2025-06-09
بعد خسارته النهائي.. أوّل تعليق لمدرب إسبانيا
02:40 | 2025-06-09
لاعب متهم بالخيانة.. وسياسي يدافع عنه
02:30 | 2025-06-09
رونالدو لا يشيخ.. والبرتغال تعانق المجد مجددًا
01:39 | 2025-06-09
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:20 | 2025-06-09
تمرد وشروط للعودة.. ليفاندوفسكي يعلن مقاطعة منتخب بولندا
23:49 | 2025-06-08
الليلة التاريخية.. البرتغال تحرز لقب دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا (صور وفيديو)
فيديو
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
09/06/2025 10:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
04:30 | 2025-06-08
09/06/2025 10:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
03:15 | 2025-06-08
09/06/2025 10:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24