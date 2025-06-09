ضحايا أهداف رونالدو.. ليست إسبانيا فقط

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هز الأسطورة قائد منتخب شباك في نهائي 2024-2025.، حيث جاء هدف الدون الذي أدى إلى التعادل بعدما استغل عرضية من الظهير الأيسر نونو مينديز داخل المنطقة ارتطمت بقدم مدافع إسبانيا، ليحولها بقدمه اليمنى على الطائر داخل شباك الحارس أوناي سيمون.وبهذا الهدف، يكون قد أحرز هدفه رقم 15 في 20 مباراة لعبها بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.وبات منتخب إسبانيا ثامن ضحايا صاحب الـ40 عاما في البطولة، بعد منتخبات والسويد وكرواتيا واسكتلندا وبولندا والدنمارك وألمانيا.وحسب شبكة "أوبتا"، لم يسجل أي لاعب أهدافًا أكثر ضد إسبانيا من كريستيانو رونالدو في جميع المسابقات منذ كانون الثاني 2004 على الأقل، متساويا مع التشيلي إدواردو فارغاس برصيد 4 أهداف.وكان رونالدو هز شباك منتخب إسبانيا في مباراة وحيدة سابقة، حين سجل 3 أهداف "هاتريك" في دور المجموعات بكأس العالم 2018. (العين)