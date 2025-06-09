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رياضة

لاعب متهم بالخيانة.. وسياسي يدافع عنه

Lebanon 24
09-06-2025 | 02:40
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دافع خافيير غارسيا ألبيول، عمدة مدينة بادالونا، عن حارس مرمى نادي إسبانيول، خوان غارسيا، في وجه موجة الانتقادات الحادة التي طالت اللاعب من قبل أنصار النادي الكتالوني بسبب قرب انتقاله إلى غريم إسبانيول التقليدي، نادي برشلونة.

وقد وصل الهجوم على خوان غارسيا إلى حد كتابة عبارات مسيئة ضده في مدينته التي نشأ فيها، إلا أن عدداً قليلاً من جماهير إسبانيول أبدى تعاطفاً معه، من بينهم العمدة غارسيا ألبيول، الذي هو من أعضاء النادي منذ 35 عاماً.

وفي تغريدة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد ألبيول: "سأدلي برأيي في الجدل القائم حول خوان غارسيا، مستنداً إلى كوني عضواً في نادي إسبانيول منذ 35 عاماً. لقد كان خوان ركيزة أساسية في بقاء الفريق هذا الموسم، وأعتقد أنه كسب حق الاحترام، مهما كان قراره المستقبلي."

ألبيول، المعروف بمواقفه في الحزب الشعبي الإسباني، أبدى موقفاً حازماً في دعم اللاعب وسط الضغوط الجماهيرية، مؤكداً ضرورة احترام خياراته الشخصية والمهنية.
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وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن موقف العمدة لم يمَر مرور الكرام على جماهير إسبانيول، التي انقسمت آراؤها بين مؤيد ومُعارض.

وكانت جماهير إسبانيول متأكدة من رحيل غارسيا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد تألقه اللافت مع الفريق خلال الموسم الماضي، غير أن توقعاتهم كانت تنصب حول انتقاله إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، ولم يتخيّلوا أن يرتدي قميص برشلونة.

وتعتبر جماهير إسبانيول انتقال غارسيا (24 عاما) إلى برشلونة "خيانة"، بسبب التاريخ العدائي الطويل بين الناديين.

ووضعت إدارة إسبانيول العراقيل في طريق إتمام الصفقة، إذ رفضت الدخول في مفاوضات مع نظيرتها في برشلونة، مما أجبر الأخير على اتخاذ قرارا بدفع قيمة الشرط الجزائي التي تبلغ 25 مليون يورو. (الجزيرة)
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