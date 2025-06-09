27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
15
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد خسارته النهائي.. أوّل تعليق لمدرب إسبانيا
Lebanon 24
09-06-2025
|
03:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار
دي لا فوينتي
مدرب منتخب
إسبانيا
أنّ المباراة أمام
البرتغال
كانت متكافئة.
Advertisement
وفاز منتخب البرتغال على إسبانيا بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل 2-2 ليتوّج بلقب
دوري الأمم الأوروبية
للمرة الثانية في تاريخه.
وأوضح دي لا فوينتي أنّ منتخب إسبانيا كان يجب أن يكون أكثر تركيزاً أمام المرمى.
مواضيع ذات صلة
هكذا علّق مدرب برشلونة على الخسارة القاسية
Lebanon 24
هكذا علّق مدرب برشلونة على الخسارة القاسية
09/06/2025 14:34:26
09/06/2025 14:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خسارة الجميّل في انتخابات اتحاد بلديات المتن.. أول تعليق "كتائبي"
Lebanon 24
بعد خسارة الجميّل في انتخابات اتحاد بلديات المتن.. أول تعليق "كتائبي"
09/06/2025 14:34:26
09/06/2025 14:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مدرب ليفربول يعلق على فرصة صلاح المهدرة: هذا ما قلته لنفسي
Lebanon 24
مدرب ليفربول يعلق على فرصة صلاح المهدرة: هذا ما قلته لنفسي
09/06/2025 14:34:26
09/06/2025 14:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق لترامب على حادثة واشنطن
Lebanon 24
أوّل تعليق لترامب على حادثة واشنطن
09/06/2025 14:34:26
09/06/2025 14:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قادماً من "ستراسبورغ"... تشيلسي يتعاقد مع سار
Lebanon 24
قادماً من "ستراسبورغ"... تشيلسي يتعاقد مع سار
07:06 | 2025-06-09
09/06/2025 07:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة منتخب ألمانيا للسيّدات تكشف عن تعرّضها للتحرّش!
Lebanon 24
قائدة منتخب ألمانيا للسيّدات تكشف عن تعرّضها للتحرّش!
05:35 | 2025-06-09
09/06/2025 05:35:42
Lebanon 24
Lebanon 24
من النصر.. رسالة إلى الاسطورة
Lebanon 24
من النصر.. رسالة إلى الاسطورة
04:51 | 2025-06-09
09/06/2025 04:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
التحرش يطالها بشكل يومي.. لاعبة تخرج عن صمتها وتكشف معاناتها
Lebanon 24
التحرش يطالها بشكل يومي.. لاعبة تخرج عن صمتها وتكشف معاناتها
04:23 | 2025-06-09
09/06/2025 04:23:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب متهم بالخيانة.. وسياسي يدافع عنه
Lebanon 24
لاعب متهم بالخيانة.. وسياسي يدافع عنه
02:40 | 2025-06-09
09/06/2025 02:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نقل فنان شهير إلى المستشفى للمرّة الثالثة... حالته خطيرة جدّاً
Lebanon 24
نقل فنان شهير إلى المستشفى للمرّة الثالثة... حالته خطيرة جدّاً
10:19 | 2025-06-08
08/06/2025 10:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة وعارضة أزياء تنفعل على مُقدّم برامج لبنانيّ... إليكم ما حصل بالفيديو
Lebanon 24
ممثلة وعارضة أزياء تنفعل على مُقدّم برامج لبنانيّ... إليكم ما حصل بالفيديو
08:40 | 2025-06-08
08/06/2025 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى.. إعلامية وممثلة لبنانية تُثير قلق الجمهور بشأن وضعها الصحي (صورة)
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى.. إعلامية وممثلة لبنانية تُثير قلق الجمهور بشأن وضعها الصحي (صورة)
00:36 | 2025-06-09
09/06/2025 12:36:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة عاصي الحلاني يُعلّق على طلاق ابنته ماريتا.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة عاصي الحلاني يُعلّق على طلاق ابنته ماريتا.. هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2025-06-09
09/06/2025 12:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"غواصات متفجرة" في لبنان.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
"غواصات متفجرة" في لبنان.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
09:00 | 2025-06-08
08/06/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:06 | 2025-06-09
قادماً من "ستراسبورغ"... تشيلسي يتعاقد مع سار
05:35 | 2025-06-09
قائدة منتخب ألمانيا للسيّدات تكشف عن تعرّضها للتحرّش!
04:51 | 2025-06-09
من النصر.. رسالة إلى الاسطورة
04:23 | 2025-06-09
التحرش يطالها بشكل يومي.. لاعبة تخرج عن صمتها وتكشف معاناتها
02:40 | 2025-06-09
لاعب متهم بالخيانة.. وسياسي يدافع عنه
02:30 | 2025-06-09
رونالدو لا يشيخ.. والبرتغال تعانق المجد مجددًا
فيديو
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
09/06/2025 14:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
04:30 | 2025-06-08
09/06/2025 14:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
03:15 | 2025-06-08
09/06/2025 14:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24