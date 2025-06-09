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رياضة

بعد خسارته النهائي.. أوّل تعليق لمدرب إسبانيا

Lebanon 24
09-06-2025 | 03:03
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أشار دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا أنّ المباراة أمام البرتغال كانت متكافئة.
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وفاز منتخب البرتغال على إسبانيا بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل 2-2 ليتوّج بلقب دوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه.

وأوضح دي لا فوينتي أنّ منتخب إسبانيا كان يجب أن يكون أكثر تركيزاً أمام المرمى.
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