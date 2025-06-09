بعد خسارته النهائي.. أوّل تعليق لمدرب إسبانيا

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أشار مدرب منتخب أنّ المباراة أمام كانت متكافئة.وفاز منتخب البرتغال على إسبانيا بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل 2-2 ليتوّج بلقب للمرة الثانية في تاريخه.وأوضح دي لا فوينتي أنّ منتخب إسبانيا كان يجب أن يكون أكثر تركيزاً أمام المرمى.