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رياضة

قادماً من "ستراسبورغ"... تشيلسي يتعاقد مع سار

Lebanon 24
09-06-2025 | 07:06
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أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم، عن تعاقده مع اللاعب الشاب الفرنسي مامادو سار، من فريق ستراسبورغ الفرنسيّ.
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وسار البالغ من العمر 19 عاماً، يلعب مع المنتخب الفرنسي تحت 20 عاماً، وكان لاعباً أساسياً دائماً مع ستراسبورغ في الموسم الماضي. (الامارات 24)
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