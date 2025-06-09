قادماً من "ستراسبورغ"... تشيلسي يتعاقد مع سار

أعلن الإنكليزي ، عن تعاقده مع اللاعب الشاب الفرنسي مامادو سار، من فريق الفرنسيّ.

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وسار البالغ من العمر 19 عاماً، يلعب مع المنتخب الفرنسي تحت 20 عاماً، وكان لاعباً أساسياً دائماً مع ستراسبورغ في الموسم الماضي. (الامارات 24)