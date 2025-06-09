برشلونة يعتزم التعاقد مع خوان غارسيا

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي ، يعتزم التعاقد مع حارس مرمى .

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وذكرت صحيفة " سبورت" وإذاعة "كاتالونيا" أنّ مستعدّ لدفع الشرط الجزائي في عقد البالغ 25 مليون . (العربية)