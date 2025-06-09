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رياضة

برشلونة يعتزم التعاقد مع خوان غارسيا

Lebanon 24
09-06-2025 | 08:29
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ذكرت تقارير إعلامية أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، يعتزم التعاقد مع خوان غارسيا حارس مرمى إسبانيول.
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وذكرت صحيفة "ديلي سبورت" وإذاعة "كاتالونيا" أنّ برشلونة مستعدّ لدفع الشرط الجزائي في عقد غارسيا البالغ 25 مليون يورو. (العربية)
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