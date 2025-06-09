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رياضة

من هو مدرب "انتر ميلان" الجديد؟

Lebanon 24
09-06-2025 | 10:25
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كشف فريق "انتر ميلان" لكرة القدم، أنّه عُيّن المدافع الدولي السابق الروماني كريستيان كيفو، مدربا جديداً بدلا من سيموني إينزاغي الذي غادر إلى الهلال السعودي.
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وفي بيان، رحّب "إنتر" بكيفو في الفريق. (العربية)
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