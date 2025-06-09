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رياضة
من هو مدرب "انتر ميلان" الجديد؟
Lebanon 24
09-06-2025
|
10:25
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كشف فريق "انتر
ميلان
"
لكرة القدم
، أنّه عُيّن
المدافع الدولي
السابق
الروماني
كريستيان كيفو، مدربا جديداً بدلا من سيموني إينزاغي الذي غادر إلى
الهلال السعودي
.
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وفي بيان، رحّب "
إنتر
" بكيفو في الفريق. (العربية)
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