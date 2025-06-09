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رياضة

عبدالله أونداش في نزال ناري على أرض الخصم في بانكوك

Lebanon 24
09-06-2025 | 10:26
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يستعد نجم المواي تاي اللبناني عبدالله أونداش لخوض النزال الرئيسي في عرض "ONE Friday Fights 112" التابع لمنظمة one championship العالمية للفنون القتالية، وذلك يوم الجمعة 13 حزيران على حلبة لومبيني الأسطورية في العاصمة التايلاندية بانكوك.
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وسيواجه أونداش خصمه التايلاندي سينغدومثونغ في فئة وزن 57.6 كلغ، في نزال يُنتظر أن يكون من العيار الثقيل أمام جمهور الخصم، ضمن أمسية قتالية تنطلق الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

النجم اللبناني البالغ من العمر 23 عامًا، يدخل المواجهة بمعنويات عالية بعد فوزه الأخير في كانون الثاني الماضي، حين أطاح بالتايلاندي بيتلانبون بالضربة القاضية في الجولة الثانية، رافعًا سجله الاحترافي إلى 21 انتصارًا مقابل هزيمتين فقط، منها ستة انتصارات تحت مظلة منظمة "ون"، ثلاثة منها بالضربة القاضية.

ورغم خسارته الوحيدة في المنظمة بقرار مثير للجدل من غالبية الحكام في تموز الماضي، واصل أونداش إثبات نفسه كأحد أبرز المقاتلين العرب صعودًا في رياضة المواي تاي العالمية.

في المقابل، يدخل سينغدومثونغ النزال متسلحًا بسلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية في المنظمة وسجل احترافي كبير يبلغ 84 فوزًا مقابل 21 خسارة.
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