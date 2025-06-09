عبدالله أونداش في نزال ناري على أرض الخصم في بانكوك

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يستعد نجم اللبناني عبدالله أونداش لخوض النزال في عرض "ONE Friday Fights 112" التابع لمنظمة العالمية للفنون القتالية، وذلك يوم حزيران على حلبة لومبيني الأسطورية في العاصمة التايلاندية بانكوك.وسيواجه أونداش خصمه التايلاندي سينغدومثونغ في فئة وزن 57.6 كلغ، في نزال يُنتظر أن يكون من العيار الثقيل أمام جمهور الخصم، ضمن أمسية قتالية تنطلق الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت .النجم اللبناني البالغ من العمر 23 عامًا، يدخل المواجهة بمعنويات عالية بعد فوزه الأخير في كانون الثاني الماضي، حين أطاح بالتايلاندي بيتلانبون بالضربة القاضية في الجولة الثانية، رافعًا سجله الاحترافي إلى 21 انتصارًا مقابل هزيمتين فقط، منها ستة انتصارات تحت مظلة منظمة "ون"، ثلاثة منها بالضربة القاضية.ورغم خسارته الوحيدة في المنظمة بقرار مثير للجدل من غالبية الحكام في الماضي، واصل أونداش إثبات نفسه كأحد أبرز المقاتلين العرب صعودًا في رياضة المواي تاي العالمية.في المقابل، يدخل سينغدومثونغ النزال متسلحًا بسلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية في المنظمة وسجل احترافي كبير يبلغ 84 فوزًا مقابل 21 خسارة.