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رياضة

توقعات حاسوب عملاق.. من هم المرشحون للفوز بمونديال الأندية؟

Lebanon 24
09-06-2025 | 12:40
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حدد حاسوب عملاق تابع لشركة "أوبتا" الفرق التي تمتلك أكبر فرص للفوز بكأس العالم للأندية، التي ستقام في الولايات المتحدة بين 14 حزيران و13 تموز.
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ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، تصدرت قائمة المرشحين أندية باريس سان جيرمان، وريال مدريد، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونيخ، إلى جانب فرق أخرى أقل حظًا مثل بوكا جونيورز، وريفر بليت، وبالميراس، والهلال السعودي، بالإضافة إلى إنتر ميامي الأميركي، وسياتل ساوندرز، ولوس أنجلوس إف سي. في المقابل، وُضع الأهلي المصري ضمن الفرق "المظلومة".

تبدأ البطولة التي تضم 32 فريقًا في ملعب هارد روك بمدينة ميامي، وتُختتم بالمباراة النهائية في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وجاء باريس سان جيرمان في الصدارة بنسبة 18.5 بالمئة كالأوفر حظا للفوز بالبطولة، بعد فوزه الساحق 5-0 على إنتر في نهائي دوري الأبطال.

وجاء مانشستر سيتي في المرتبة الثانية بالنسبة للمرشحين بنسبة 17.8، فيما أفاد "أوبتا" بأن المرشح الثالث هو بايرن ميونيخ بنسبة 12.8 بالمئة، ثم جاء وصيف دوري أبطال أوروبا للعام الجاري في المرتبة الرابعة بنسبة 12.3 بالمئة.

وحدد الحاسوب ريال مدريد كخامس المرشحين بنسبة 9.8 بالمئة، وفرص صعود للدور ثمن النهائي بلغت 76.4.

وظهر تشيلسي في القائمة محتلا المرتبة السادسة، بفرص فوز بلغت 8.5 بالمئة، مع احتمال 93.4 لبلوغ الدور ثمن النهائي.

وبعد هذه الأندية، جاءت فرصة بورسيا دورتموند للفوز بالبطولة بنسبة 5.4 بالمئة وأتليتكو مدريد بنسبة 3.6 بالمئة، وبنفيكا بنسبة 3.3.

كما رشح الحاسوب فرق الهلال السعودي وإنتر ميامي الأميركي وريفر بلايت الأرجنتيني وبالميراس وفلامنغو البرازيليين لـ"تحقيق المفاجأة" في البطولة.

وقالت الصحيفة، إن الهلال السعودي بقيادة إنزاغي وبنجوم مثل ميتروفيتش وروبن نيفيز، يملك فرصة 50.5 بالمئة للمرور إلى الدور الموالي.

واعتبر الجهاز أن الأهلي المصري ولوس أنجلوس إف سي، وفلومينينسي، ومنتيري، وماميلودي صانداونز، فرق مظلومة ولديها فرص تزيد عن 33 بالمئة من فرص بلوغ دور الستة عشر.
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