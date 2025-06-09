الرياضي إلى ربع نهائي أبطال آسيا بجدارة!

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واختير وائل افضل لاعب في المباراة بعد تسجيله 33 نقطة مع 4 متابعات و7 تمريرات حاسمة.وأضاف ماركوس هانت 25 نقطة و6 متابعات و4 تمريرات وثون مايكر 16 نقطة.