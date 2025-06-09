Advertisement

رياضة

الرياضي إلى ربع نهائي أبطال آسيا بجدارة!

Lebanon 24
09-06-2025 | 16:22
A-
A+

Doc-P-1372771-638851084163935221.jpg
Doc-P-1372771-638851084163935221.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تأهل النادي الرياضي بيروت للدور ربع النهائي من دوري ابطال آسيا لكرة السلة من مركز الصدارة في المجموعة الثالثة، في البطولة التي تقام مبارياتها في صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بمدينة دبي الاماراتية، بعد تحقيقه الفوز الثاني تواليا على بايلوتس التايواني بفارق 17 نقطة 99 - 72.
Advertisement



واختير وائل عرقجي افضل لاعب في المباراة بعد تسجيله 33 نقطة مع 4 متابعات و7 تمريرات حاسمة.


وأضاف ماركوس جورج هانت 25 نقطة و6 متابعات و4 تمريرات وثون مايكر 16 نقطة.
 
مواضيع ذات صلة
فوز الرياضي على سايكرز الكوري الحنوبي في سلة أبطال نوادي آسيا
lebanon 24
10/06/2025 04:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: جماهير باريس سان جيرمان تدعم غزة في نهائي دوري أبطال أوروبا
lebanon 24
10/06/2025 04:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليويفا" يعلن عن حَكم نهائي دوري أبطال أوروبا
lebanon 24
10/06/2025 04:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"إنتر" يقهر "برشلونة" في سان سيرو ويتأهّل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
lebanon 24
10/06/2025 04:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:40 | 2025-06-09
10:26 | 2025-06-09
10:25 | 2025-06-09
09:36 | 2025-06-09
09:30 | 2025-06-09
08:29 | 2025-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24