26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
33
o
زحلة
32
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
حول إمكانية فوز حكيمي بالكرة الذهبية.. هذا ما قاله الركراكي
Lebanon 24
10-06-2025
|
00:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وليد الركراكي، مدرب المنتخب
المغربي
لكرة القدم
، يوم الإثنين، دعمه الكامل لترشيح أشرف حكيمي للتتويج بالكرة الذهبية.
Advertisement
وعبّر الركراكي عن دعمه الكامل لترشيح حكيمي للتتويج بالكرة الذهبية، مشيرا إلى أن "العقبات التي تواجهه لا تتعلق بكفاءته، بل بموقعه في الملعب كلاعب ظهير، وانتمائه الإفريقي، وكذا النظرة القاسية أحيانا التي يواجهها اللاعبون الأفارقة من بني جلدتهم".
وأضاف أن حكيمي "يملك كل المقومات التي تخوله للمنافسة على الجائزة، خاصة بعد مساهمته في تتويج
باريس سان جيرمان
بلقب
دوري أبطال أوروبا
، وترقّب مشاركته في مونديال الأندية".
واعتبر الركراكيأن نتائج "أسود الأطلس" خلال السنوات الثلاث الماضية تعكس عملا متواصلا وناجحا، مشيرا إلى أن استقرار ترتيب
المغرب
في تصنيف
الاتحاد الدولي لكرة القدم
، هو دليل واضح على هذا التقدم، إلى جانب سلسلة الانتصارات والأداء الدفاعي والهجومي المتميز للفريق.
وفي تصريحاته عقب المباراة الودية التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره البنيني على أرضية ملعب فاس الكبير، والتي انتهت بفوز "أسود الأطلس" بهدف نظيف حمل توقيع أيوب الكعبي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، شدد الركراكي على أهمية النتيجة رغم الأداء المتذبذب في بعض الفترات.
وأوضح الركراكي أنه: "كان بإمكاننا أن نكون أفضل هجوميا، لكن الأهم هو تحقيق الفوز أمام منتخب صعب، سبق أن أرغمنا على التعادل وخلق متاعب لمنتخبي نيجيريا وجنوب إفريقيا خلال تصفيات
كأس العالم
2026".
واعتبر الركراكي أن الحصيلة إيجابية للغاية، مستشهدا بفوز منتخب إنجلترا الصعب على أندورا بهدف وحيد، في إشارة إلى أن بعض المباريات لا تُقاس بجمالية الأداء بل بفعالية النتائج.
كما أبدى فخره بسلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها المنتخب، والتي بلغت 12 فوزا، رغم صعوبة فترة نهاية الموسم الكروي.
واعترف بأن بعض اللاعبين لجأوا إلى الاستعراض الفردي خلال المباراة من أجل إثبات الذات وحجز مكان في التشكيلة الأساسية، ولو على حساب الانضباط الجماعي، لكنه شدد على أن الروح داخل المجموعة تبقى قوية، وأن الأجواء في المعسكرات "تتجاوز ما هو
رياضي
إلى ما هو إنساني"، في إشارة إلى الانسجام الكبير بين عناصر الفريق الوطني وغياب أي توتر أو مشاكل في السنوات الأخيرة.
وختم الركراكي حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأكبر يظل هو الفوز بكأس أمم إفريقيا، مشددا على أن الطاقم الفني واللاعبين يواصلون التحضير الجاد لتحقيق هذا الحلم الذي طال انتظاره من قبل الجماهير المغربية.
مواضيع ذات صلة
هذا موعد حفل الكرة الذهبية لعام 2025
Lebanon 24
هذا موعد حفل الكرة الذهبية لعام 2025
10/06/2025 11:46:29
10/06/2025 11:46:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرة الذهبية.. صلاح يتعرض للعنصرية بسبب جنسيته
Lebanon 24
الكرة الذهبية.. صلاح يتعرض للعنصرية بسبب جنسيته
10/06/2025 11:46:29
10/06/2025 11:46:29
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونيان يتفقان على إزاحة صلاح من الكرة الذهبية
Lebanon 24
برشلونيان يتفقان على إزاحة صلاح من الكرة الذهبية
10/06/2025 11:46:29
10/06/2025 11:46:29
Lebanon 24
Lebanon 24
صلاح يكشف أسرار تجديد عقده ويتحدث عن حلم الكرة الذهبية
Lebanon 24
صلاح يكشف أسرار تجديد عقده ويتحدث عن حلم الكرة الذهبية
10/06/2025 11:46:29
10/06/2025 11:46:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد أداء مخيب.. إيطاليا تقيل "سباليتي"
Lebanon 24
بعد أداء مخيب.. إيطاليا تقيل "سباليتي"
02:54 | 2025-06-10
10/06/2025 02:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
منافسة ثنائية على ضم نجم بيراميدز بـ "4 أضعاف راتبه"
Lebanon 24
منافسة ثنائية على ضم نجم بيراميدز بـ "4 أضعاف راتبه"
02:10 | 2025-06-10
10/06/2025 02:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لقب أول للشباب البترون في بطولة الكرة الطائرة
Lebanon 24
لقب أول للشباب البترون في بطولة الكرة الطائرة
00:52 | 2025-06-10
10/06/2025 12:52:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتر ميلان يعلن رسمياً عن مدربه الجديد للفريق!
Lebanon 24
إنتر ميلان يعلن رسمياً عن مدربه الجديد للفريق!
23:00 | 2025-06-09
09/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرياضي إلى ربع نهائي أبطال آسيا بجدارة!
Lebanon 24
الرياضي إلى ربع نهائي أبطال آسيا بجدارة!
16:22 | 2025-06-09
09/06/2025 04:22:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما أُدخِلَ إلى المستشفى للمرّة الثالثة وتدهورت صحّته... هذا وضع الفنان الشهير
Lebanon 24
بعدما أُدخِلَ إلى المستشفى للمرّة الثالثة وتدهورت صحّته... هذا وضع الفنان الشهير
05:21 | 2025-06-09
09/06/2025 05:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هو قياديّ... توقيف عميل في لبنان وهذا ما أبلغه إلى إسرائيل
Lebanon 24
هو قياديّ... توقيف عميل في لبنان وهذا ما أبلغه إلى إسرائيل
06:27 | 2025-06-09
09/06/2025 06:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. هكذا تحدّث عن "حزب الله" ومصيره
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. هكذا تحدّث عن "حزب الله" ومصيره
14:15 | 2025-06-09
09/06/2025 02:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار يثير الجدل... 200 ألف ليرة لدخول هذه المنطقة!
Lebanon 24
قرار يثير الجدل... 200 ألف ليرة لدخول هذه المنطقة!
15:04 | 2025-06-09
09/06/2025 03:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... ممثلة لبنانيّة عن باميلا الكيك: "ما عم حبّها"
Lebanon 24
بالفيديو... ممثلة لبنانيّة عن باميلا الكيك: "ما عم حبّها"
06:53 | 2025-06-09
09/06/2025 06:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:54 | 2025-06-10
بعد أداء مخيب.. إيطاليا تقيل "سباليتي"
02:10 | 2025-06-10
منافسة ثنائية على ضم نجم بيراميدز بـ "4 أضعاف راتبه"
00:52 | 2025-06-10
لقب أول للشباب البترون في بطولة الكرة الطائرة
23:00 | 2025-06-09
إنتر ميلان يعلن رسمياً عن مدربه الجديد للفريق!
16:22 | 2025-06-09
الرياضي إلى ربع نهائي أبطال آسيا بجدارة!
12:40 | 2025-06-09
توقعات حاسوب عملاق.. من هم المرشحون للفوز بمونديال الأندية؟
فيديو
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
10/06/2025 11:46:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
04:30 | 2025-06-08
10/06/2025 11:46:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
03:15 | 2025-06-08
10/06/2025 11:46:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24