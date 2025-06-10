لقب أول للشباب البترون في بطولة الكرة الطائرة

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انتزع الشباب البترون لقبه الاول في بطولة في الطائرة لنوادي الدرجة الأولى للرجال، بعدما حسم سلسلة الدور النهائي ومنافسه الانوار الجديدة بطل لبنان خمس مرات، بفوزه عليه 3 - 2 (الاشواط 30 - 28، 19 - 25، 23 - 25، 25 - 20، 15 - 10) في المباراة الثالثة من خمس ممكنة والتي اجريت بينهما مساء اليوم في قاعة البترون الرياضية امام جمهور غفير تقدمه ابن البترون رئيس " " النائب ، ورئيس اللجنة الأولمبية جهاد سلامة ورئيس البلدية مرسلينو الحرك.وأنهى البترون موسما مميزا تصدر فيه ترتيب الدوري المنتظم بعد مرحلة الإياب. وقد عانى الفريق خسارة واحدة في مرحلة الذهاب أمام الشبيبة العاملة بلاط (جبيل). وأفاد من الاستقرار في تشكيلته ذات الأعمار الفنية، وكان موفقا في اختياره اللاعب الاجنبي الفرنسي أكسيل.في حين نجح الانوار الجديدة بخبرة لاعبيه في بلوغ الدور النهائي، ولم يكن موفقاً باللاعب الصربي نيقولا.قاد المباراة الحكمان الدوليان حنا الزيلع وايلي وهبه. وفي نهايتها سلم اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف كأس البطولة الى كابتن البترون الموزع ماريو خوري.وبات الشباب البترون رابع فريق شمالي بعد الانطلاق أنفة والزهراء الميناء وسبيدبول شكا يحرز لقب البطولة، الذي عصا على فريقين شماليين آخرين هما القلمون والشبيبة .