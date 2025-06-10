منافسة ثنائية على ضم نجم بيراميدز بـ "4 أضعاف راتبه"



Advertisement وأكد موقع " سبورت" الجنوب أفريقي، أن ناديي كايزر تشيفز وأورلاندو بايرتس من جنوب دخلا في منافسة شرسة للتعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الجارية. ذكرت وسائل إعلام جنوب أفريقية، أن هناك منافسة شرسة من ناديين بارزين في لضم نجم "بيراميدز"، المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي.وأكد موقع " سبورت" الجنوب أفريقي، أن ناديي كايزر تشيفز وأورلاندو بايرتس من جنوب دخلا في منافسة شرسة للتعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار الموقع إلى أن المقدم للاعب صاحب الـ 30 عاما سيصل إلى 4 أضعاف راتبه الحالي مع بيراميدز، حيث يحصل على مليون دولار بينما تم عرض ما بين 3.5 - 4 ملايين دولار.

ولفت الموقع الرياضي إلى أن ماييلي هداف أبطال أفريقيا ، قد ساهم في إحراز نادي بيراميدز المصري في الفوز بالبطولة للعام الحالي.

وبهذا الإنجاز، أصبح بيراميدز رابع نادٍ يُتوَّج بلقب أبطال أفريقيا، بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي، ليكتب اسمه في سجلات .

يشار إلى أن اللاعب انضم لصفوف بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادما من صفوف يانغ أفريكانز الجنوب أفريقي.

فيما شارك اللاعب خلال موسم 2024/25 بـ 38 مباراة بقميص بيراميدز سجل خلالها 18 هدفا وصنع هدفين.