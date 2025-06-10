Advertisement

رياضة

منافسة ثنائية على ضم نجم بيراميدز بـ "4 أضعاف راتبه"

Lebanon 24
10-06-2025 | 02:10
A-
A+
Doc-P-1372895-638851438336679103.jpg
Doc-P-1372895-638851438336679103.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت وسائل إعلام جنوب أفريقية، أن هناك منافسة شرسة من ناديين بارزين في جنوب أفريقيا لضم نجم "بيراميدز"، المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي.
Advertisement
وأكد موقع "ديلي سبورت" الجنوب أفريقي،  أن ناديي كايزر تشيفز وأورلاندو بايرتس من جنوب أفريقيا دخلا في منافسة شرسة للتعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشار الموقع إلى أن العرض المقدم للاعب صاحب الـ 30 عاما سيصل إلى 4 أضعاف راتبه الحالي مع بيراميدز، حيث يحصل على مليون دولار بينما تم عرض ما بين 3.5 - 4 ملايين دولار.
ولفت الموقع الرياضي إلى أن ماييلي هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، قد ساهم في إحراز نادي بيراميدز المصري في الفوز بالبطولة للعام الحالي.
وبهذا الإنجاز، أصبح بيراميدز رابع نادٍ مصري يُتوَّج بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي، ليكتب اسمه في سجلات الكرة الأفريقية.
يشار إلى أن اللاعب انضم لصفوف بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادما من صفوف يانغ أفريكانز الجنوب أفريقي.
فيما شارك اللاعب خلال موسم 2024/25 بـ 38 مباراة بقميص بيراميدز سجل خلالها 18 هدفا وصنع هدفين.
مواضيع ذات صلة
هكذا علّق دريسن على تعثّر صفقة ضم نجم باير ليفركوزن
lebanon 24
10/06/2025 11:46:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"في شي غلط؟"... عبدالله: هؤلاء سيتقاضون رواتب تفوق الحد الأدنى بخمسة أضعاف!
lebanon 24
10/06/2025 11:46:42 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يعلن تقديم راتبه للصليب الأحمر: أعدكم بالبقاء سنداً كبيراً لكم
lebanon 24
10/06/2025 11:46:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بمواصفات منافسة.. Infinix تعلن عن حاسبها اللوحي الجديد
lebanon 24
10/06/2025 11:46:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:54 | 2025-06-10
00:52 | 2025-06-10
00:27 | 2025-06-10
23:00 | 2025-06-09
16:22 | 2025-06-09
12:40 | 2025-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24