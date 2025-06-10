بعد أداء مخيب.. إيطاليا تقيل "سباليتي"

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قاد منتخب للمرة الأخيرة أمس الاثنين، ورغم أن فريقه أقاله رغم فوزه، إلا أن المدرب المقال اعترف بأنه لا يترك الفريق في مكان رائع لبديله وأنه فشل في تحسينه.ودفع سباليتي الثمن في النهاية بعد الهزيمة 3-صفر في يوم الجمعة الماضي في الوقت الذي كانت فيه مسيرة إيطاليا في تصفيات متعثرة بالفعل في مباراتها الافتتاحية، ولم يكن الفوز غير المقنع 2-صفر على أرضها أمام مولدوفا ما أراد أن يتركه قبل رحيله.وقال سباليتي في مؤتمره الصحفي الأخير “أنا محبط من النتيجة. لا أمنح من يأتي بعدي منتخبا وطنيا رائعا، لأننا لم نلعب مباراة رائعة الليلة (أمس) أيضا. سنحت لي الفرصة للعمل وحاولت وارتكبت أخطاء بل وخضت بعض التجارب.“أحاول أن أتعلم كل شيء في أي مجال أتعامل معه ولست مقتنعا بأنني الأذكى. لم أتمكن من استخراج أفضل ما لدى هؤلاء اللاعبين وعليّ أن أنتبه لذلك”.أعلن سباليتي إقالته عشية مباراة مولدوفا والتي تأتي بعد أقل من عامين من توليه المنصب ونتائج مخيبة للآمال في 2024. ورغم أنه لم يفكر قط في الاستقالة إلا أنه أقر بأنه فشل في تحسين الأمور.وأضاف سباليتي “إذا وافقت على تدريب كما فعلت، فعليك إيجاد حل. لا يمكنك الاختباء وراء حقيقة قلة عدد لاعبيك ثم البدء في إيجاد أعذار.“كان أدائي سيئا ومن بعض النواحي من الصواب قرار إقالتي صائبا. لكنني لم أستقل لأنني أعتقد أنني أستطيع تقديم أداء أفضل. لكن إذا قيل لي إنني لم أعد الشخص المناسب فسأوقع على قرار (العقد). تركت المنتخب الوطني كما وجدته، كما هو تماما”.