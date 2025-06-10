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رياضة

مدرب الأرجنتين: تعلمنا كيفية التعامل مع غيابات ميسي

Lebanon 24
10-06-2025 | 05:28
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قبل المباراة ضدّ كولومبيا غداً الاربعاء، قال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين إن "فريقه تعلم كيفية التعامل مع غيابات ليونيل ميسي ولم يعد بحاجة لإعادة تنظيم التشكيلة عندما لا يكون مهاجم إنتر ميامي متاحاً".
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وأضاف سكالوني أنّ "الفريق الآن في لحظة يمكنه خلالها اللعب بالطريقة عينها في وجود ميسي أو غيابه، وهو ما كان أكثر تعقيداً في الماضي حيث كان يتعيّن علينا تغيير بعض اللاعبين". (الامارات 24)
 
 
 
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