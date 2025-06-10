مدرب الأرجنتين: تعلمنا كيفية التعامل مع غيابات ميسي

قبل المباراة ضدّ غداً الاربعاء، قال مدرب إن "فريقه تعلم كيفية التعامل مع غيابات ولم يعد بحاجة لإعادة تنظيم التشكيلة عندما لا يكون مهاجم متاحاً".

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وأضاف أنّ "الفريق الآن في لحظة يمكنه خلالها اللعب بالطريقة عينها في وجود أو غيابه، وهو ما كان أكثر تعقيداً في الماضي حيث كان يتعيّن علينا تغيير بعض اللاعبين". (الامارات 24)