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رياضة

والد نيمار يكشف عن مستقبل إبنه... هل سيبقى في "سانتوس"؟

Lebanon 24
10-06-2025 | 07:35
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قال والد البرازيلي نيمار، إنّ الأخير يرغب في تجديد عقده مع فريقه الحالي سانتوس.
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وأكد والد نيما أنّ إبنه "سيفعل كل شيء من أجل التوصل الى اتفاق مع النادي السابق للأسطورة بيليه".

وتابع: "تلقينا عروضاً من أندية أخرى، لكننا رفضناها لأننا نريده أن يحصل على مزيد من الوقت للتعافي من إصاباته. الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة". (الامارات 24)
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