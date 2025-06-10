والد نيمار يكشف عن مستقبل إبنه... هل سيبقى في "سانتوس"؟

قال والد البرازيلي ، إنّ الأخير يرغب في تجديد عقده مع فريقه الحالي .

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وأكد والد نيما أنّ إبنه "سيفعل كل شيء من أجل التوصل الى اتفاق مع النادي السابق للأسطورة ".



وتابع: "تلقينا عروضاً من أندية أخرى، لكننا رفضناها لأننا نريده أن يحصل على مزيد من الوقت للتعافي من إصاباته. الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة". (الامارات 24)