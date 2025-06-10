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رياضة
والد نيمار يكشف عن مستقبل إبنه... هل سيبقى في "سانتوس"؟
Lebanon 24
10-06-2025
|
07:35
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قال والد البرازيلي
نيمار
، إنّ الأخير يرغب في تجديد عقده مع فريقه الحالي
سانتوس
.
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وأكد والد نيما أنّ إبنه "سيفعل كل شيء من أجل التوصل الى اتفاق مع النادي السابق للأسطورة
بيليه
".
وتابع: "تلقينا عروضاً من أندية أخرى، لكننا رفضناها لأننا نريده أن يحصل على مزيد من الوقت للتعافي من إصاباته. الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة". (الامارات 24)
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