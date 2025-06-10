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رياضة

فاتشيه زادوريان مديرًا فنيًا في الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية

Lebanon 24
10-06-2025 | 08:03
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سُمّي اللبناني فاتشيه زادوريان مديرًا فنيًا في الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، بموجب قرار عمّمه رئيس الاتحاد داتو أمارجي سينغ (من ماليزيا) على الاتحادات الوطنية الآسيوية.

وجاء هذا التعيين بناءً على قرار مجلس إدارة الاتحاد، الذي اعتبر أن زادوريان يملك خبرة واسعة في رياضة الدراجات الهوائية ومعرفة دقيقة بأنظمتها وقوانينها. ومن أبرز مهامه الجديدة: الإشراف على تطوير اللعبة في القارة الآسيوية من خلال تنظيم ورش عمل فنية ومتابعة الشؤون التقنية والإدارية المرتبطة بالاتحاد.

ودعا الاتحاد الآسيوي جميع الاتحادات الوطنية إلى التعاون مع زادوريان لما فيه خير الرياضة في أكبر قارات العالم.

يُذكر أن زادوريان، الرئيس الحالي للاتحاد الفرنكوفوني للدراجات، سبق أن ترأس الاتحاد اللبناني لسنوات طويلة، وحقق ألقابًا بارزة في مسيرته كلاعب قبل أن ينتقل إلى العمل الإداري.


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