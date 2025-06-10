فاتشيه زادوريان مديرًا فنيًا في الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية

سُمّي اللبناني فاتشيه زادوريان مديرًا فنيًا في للدراجات الهوائية، بموجب قرار عمّمه داتو أمارجي سينغ (من ماليزيا) على الاتحادات الوطنية الآسيوية.

وجاء هذا التعيين بناءً على قرار مجلس ، الذي اعتبر أن زادوريان يملك خبرة واسعة في رياضة الدراجات الهوائية ومعرفة دقيقة بأنظمتها وقوانينها. ومن أبرز مهامه الجديدة: الإشراف على تطوير اللعبة في القارة الآسيوية من خلال تنظيم ورش عمل فنية ومتابعة الشؤون التقنية والإدارية المرتبطة بالاتحاد.

ودعا الاتحاد الآسيوي جميع الاتحادات الوطنية إلى التعاون مع زادوريان لما فيه خير الرياضة في أكبر قارات العالم.

يُذكر أن زادوريان، الرئيس الحالي للاتحاد الفرنكوفوني للدراجات، سبق أن ترأس لسنوات طويلة، وحقق ألقابًا بارزة في مسيرته كلاعب قبل أن ينتقل إلى العمل الإداري.