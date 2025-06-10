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رياضة

رانييري يرفض تدريب منتخب إيطاليا

Lebanon 24
10-06-2025 | 09:03
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رفض المدرب المخضرم الإيطالي كلاوديو رانييري عرضا لتولي قيادة منتخب بلاده خلفا للوتشانو سباليتي.
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وقال رانييري لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا": "أشكر رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا على هذه الفرصة، إنه شرف عظيم، ولكن بعد دراسة متأنية، قررت البقاء تحت تصرف روما بالكامل في مهامي الجديدة. عائلة فريدكين المالكة لروما منحتني دعمها الكامل ومساندتها لأي قرار أتخذه في ما يتعلق بالمنتخب الوطني، لكن هذا قراري وحدي". (العربية)
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