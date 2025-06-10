رانييري يرفض تدريب منتخب إيطاليا

رفض المدرب المخضرم عرضا لتولي قيادة منتخب بلاده خلفا للوتشانو سباليتي.

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وقال لوكالة الأنباء "أنسا": "أشكر رئيس غابرييلي غرافينا على هذه الفرصة، إنه شرف عظيم، ولكن بعد دراسة متأنية، قررت البقاء تحت تصرف بالكامل في مهامي الجديدة. عائلة فريدكين المالكة لروما منحتني دعمها الكامل ومساندتها لأي قرار أتخذه في ما يتعلق بالمنتخب الوطني، لكن هذا قراري وحدي". (العربية)