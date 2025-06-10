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رياضة
توخيل: بطولة كأس العالم للأندية ستمنح ليفربول وأرسنال أفضلية كبيرة في الموسم المقبل
Lebanon 24
10-06-2025
|
10:34
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قال مدرب منتخب
إنكلترا
توماس توخيل
"أعتقد أن بطولة
كأس العالم للأندية
سيكون لها تأثير كبير، وستمنح
ليفربول
وأرسنال أفضلية كبيرة في الموسم المقبل لعدم مشاركتهما بالمسابقة".
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وأضاف المدرب الالماني: "أعتقد أنها ستكون تجربة رائعة للغاية للاعبين الذين سيشاركون في هذه البطولة لأول مرة، لذا لدي مشاعر متضاربة حيالها". (العربية)
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