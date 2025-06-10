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رياضة

توخيل: بطولة كأس العالم للأندية ستمنح ليفربول وأرسنال أفضلية كبيرة في الموسم المقبل

Lebanon 24
10-06-2025 | 10:34
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قال مدرب منتخب إنكلترا توماس توخيل "أعتقد أن بطولة كأس العالم للأندية سيكون لها تأثير كبير، وستمنح ليفربول وأرسنال أفضلية كبيرة في الموسم المقبل لعدم مشاركتهما بالمسابقة".
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وأضاف المدرب الالماني: "أعتقد أنها ستكون تجربة رائعة للغاية للاعبين الذين سيشاركون في هذه البطولة لأول مرة، لذا لدي مشاعر متضاربة حيالها". (العربية)
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