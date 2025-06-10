توخيل: بطولة كأس العالم للأندية ستمنح ليفربول وأرسنال أفضلية كبيرة في الموسم المقبل

قال مدرب منتخب "أعتقد أن بطولة سيكون لها تأثير كبير، وستمنح وأرسنال أفضلية كبيرة في الموسم المقبل لعدم مشاركتهما بالمسابقة".

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وأضاف المدرب الالماني: "أعتقد أنها ستكون تجربة رائعة للغاية للاعبين الذين سيشاركون في هذه البطولة لأول مرة، لذا لدي مشاعر متضاربة حيالها". (العربية)