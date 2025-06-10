داخل منزله... العثور على لاعب كرة قدم مطعونًا بجانب قلبه!

Advertisement

أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأنه تم العثور على لاعب مونبيلييه السابق، دانيل كونجري، مصابًا بطعنة داخل منزله في جنوب ، قبل أن يُنقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.ووفقا لما ذكرته صحيفتا "ليكيب" فإن كونجري الذي يعمل كمنسق في عثر عليه مطعونا بجانب قلبه بمنزله في مدينة بيرول القريبة من مونبيلييه، بينما تحقق الشرطة بالحادثة.وقالت صحيفة "ميدي ليبر" إن زوجة كونجري اتصلت بالطوارئ بعد تعرض المدافع السابق للطعن مساء الاثنين، ولم يتضح ما إذا كانت الإصابة ناجمة عن حادث.وسبق لكونجري أن لعب لمدة تسعة مواسم في مونبيلييه حيث خاض 325 مباراة.