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رياضة
داخل منزله... العثور على لاعب كرة قدم مطعونًا بجانب قلبه!
Lebanon 24
10-06-2025
|
15:04
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أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأنه تم العثور على لاعب مونبيلييه السابق، دانيل كونجري، مصابًا بطعنة داخل منزله في جنوب
فرنسا
، قبل أن يُنقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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ووفقا لما ذكرته صحيفتا "ليكيب" فإن كونجري الذي يعمل كمنسق في
نادي ليون
عثر عليه مطعونا بجانب قلبه بمنزله في مدينة بيرول القريبة من مونبيلييه، بينما تحقق الشرطة بالحادثة.
وقالت صحيفة "ميدي ليبر" إن زوجة كونجري اتصلت بالطوارئ بعد تعرض المدافع السابق للطعن مساء الاثنين، ولم يتضح ما إذا كانت الإصابة ناجمة عن حادث.
وسبق لكونجري أن لعب لمدة تسعة مواسم في مونبيلييه حيث خاض 325 مباراة.
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