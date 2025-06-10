تصفيات كأس آسيا 2027.. تعادل لبنان واليمن بدون أهداف

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بقي منتخب في صدارة المجموعة الثانية ضمن الدور الثالث المؤهل الى نهائيات كأس آسيا 2027 ، بتعادله مع نظيره اليمني 0-0، في المباراة التي اقيمت بينهما على استاد جابر المبارك الصباح في الكويت، بحضور اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، الامين العام جهاد الشحف، وعضو اللجنة التنفيذية موسى مكي.ورفع منتخبنا رصيده الى 4 نقاط من فوزٍ وتعادل، متقدّماً بفارق نقطة على منتخب بروناي دار السلام الفائز في هذه الجولة الثانية على ضيفه بوتان 2-1، علماً ان متصدر المجموعة وحده سيحصل على بطاقة التأهل الى البطولة التي تستضيفها .ولم تكن المباراة التي واكبها ابناء الجالية بأعدادٍ كبيرة، سهلة على الطرفين في ظل درجات حرارة مرتفعة، وقد كان لبنان صاحب المبادرة في الشوط الاول من خلال فرصة في الدقيقة التاسعة للمهاجم سامي مرهج ابعدها الدفاع قبل ان تتابع طريقها الى الشباك.تلتها فرصة لليمن بعد اربع دقائق اثر ركلةٍ ركنية تابعها مصنوم برأسه وابعدها الحارس مصطفى مطر ببراعة.وفي وقتٍ بدا فيه لبنان الاكثر استحواذاً في النصف الاول من اللقاء، تبدّل الوضع في الشوط الثاني حيث كانت الخطورة اكبر للمنتخب المضيف الذي سدد عدداً من الكرات القريبة من مرمى المنتخب اللبناني الذي اجرى مدربه المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش خمسة تبديلات هجومية في محاولةٍ منه للوصول الى الشباك، لكن استبسال اليمنيين في الدفاع حال دون تحقيقه مبتغاه.وفي المؤتمر الصحافي الذي اعقب اللقاء قال رادولوفيتش: "قد لا اكون راضياً عن الاداء العام، إنما يمكنني ان اكون راضياً عن النتيجة، اذ ان الحصول على نقطة لم يكن امراً سهلاً".واضاف: "افتقدنا الى عنصرين مهمين في الهجوم هما حسين شكرون وكريم درويش، لكن اريد ان اهنئ اللاعبين رغم كل شيء".وختم: "سنحضّر الفريق بشكلٍ جيَد للوقفة الدولية المقبلة، حيث سنسعى الى الفوز على بوتان التي لا يجب ان نستهين بها ايضاً، اذ يملك الجميع حظوظاً في عالم كرة القدم".مثّل لبنان: مصطفى مطر، حسين زين، الزين، وليد شور، محمد صفوان، احمد خير الدين، علي طنيش (محمد حيدر 58)، حسن سرور (غابريال بيطار 68)، دانيال (علي قصاص 82)، ماجد عثمان (كريم مكاوي 46)، سامي مرهج (مالك فخر)