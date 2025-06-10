"الطريق إلى كأس العالم 2026": الأخضر يتعثر أمام أستراليا

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تعثر المنتخب السعودي الأول بالخسارة أمام ضيفه بنتيجة 2/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى "الطريق إلى كأس العالم 2026"، للمجموعة الثالثة، بقيادة الحكم عبدالرحمن الجاسم.انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وكان الأخضر السعودي هو المبادر في التسجيل، عن طريق عبدالرحمن العبود في الدقيقة 19، بعد استثماره عرضية رائعة من قائد المنتخب سالم الدوسري.وعادل "الكنغر الأسترالي" النتيجة في الدقيقة 42 عن طريق اللاعب كونور ميتكالف، إثر خطأ في تمركز دفاع الأخضر وتشتيت من منطقة الخطر.وكاد سالم الدوسري أن يضيف هدف التعزيز للأخضر في الوقت بدل الضائع (45+1)، إلا أن تسديدته مرت بجانب القائم الأيمن إلى خارج الملعب.في الشوط الثاني، أضاف المنتخب الأسترالي الهدف الثاني عن طريق ميشيل دوك في الدقيقة 48، برأسية استغل فيها كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، بعد سوء تغطية من الدفاع السعودي.وفيما كان الأخضر السعودي يبحث عن التعادل، أهدر سالم الدوسري ركلة جزاء في الدقيقة 85.بهذه النتيجة، أنهت أستراليا التصفيات في المركز الثاني برصيد 19 نقطة وتأهلت رسميًا إلى المونديال إلى جانب المتصدر بـ23 نقطة، بينما حلّ الأخضر السعودي ثالثًا برصيد 13 نقطة، ليذهب إلى الملحق. (سبق)