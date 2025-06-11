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رياضة

بالثمانية.. مالطا تضرب هولندا

Lebanon 24
11-06-2025 | 00:17
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دك المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم شباك نظيره المالطي الثلاثاء بثمانية أهداف دون رد، مسجلًا انتصاره الثاني تواليًا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
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وشهدت المباراة معادلة المهاجم ممفيس ديباي رقم الهداف التاريخي لهولندا المسجل باسم روبن فان بيرسي بـ 50 هدفًا، عندما زار شباك مالطا مرتين. علمًا أن اللاعبين مثلا المنتخب في 152 مباراة.
وجاء هدف ديباي الافتتاحي في ملعب أوروبوخ من ركلة جزاء احتُسبت إثر تعرض جاستن كلويفرت لعرقلة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتبعه سريعًا بهدفه رقم 50 دوليًا.

وأضاف قلب الدفاع والقائد فيرجل فان دايك الثالث بعد 20 دقيقة بتسديدة من حدود منطقة الجزاء، وأضاف تشافي سيمونز الهدف الرابع من زاوية صعبة "61".

وعوضت هولندا الفرص الضائعة بأربعة أهداف أخرى خلال آخر 16 دقيقة من المباراة التي شهدت تألق البديل دونيل مالين مهاجم أستون فيلا الذي سجل الهدف الخامس إثر تمريرة من ميكي فان دي فين "74" قبل أن يصنع الهدف السادس لزميله ونوا لانج بعدها بأربع دقائق بتمريرة ذكية في توقيت مثالي.

وسجل مالين هدفه الثاني في الدقيقة 80 قبل أن يختتم فان دي فين، الذي تألق على الجهة اليسرى في أغلب فترات المباراة، التسجيل في الوقت بدل الضائع بتسديدة متقنة بعد فشل دفاع مالطا في تشتيت الكرة.

واستبعد رونالد كومان مدرب هولندا اللاعبين الذين حصلوا على بطاقات صفراء أمام فنلندا تفاديًا لإيقافهم في المباراة التالية المقررة أمام بولندا في سبتمبر المقبل، والتي قد تكون المباراة الحاسمة في المجموعة. (الرياضية)

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