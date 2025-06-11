بالثمانية.. هولندا تضرب مالطا

دك المنتخب الأول شباك نظيره المالطي الثلاثاء بثمانية أهداف دون رد، مسجلًا انتصاره الثاني تواليًا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى 2026.

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وشهدت المباراة معادلة المهاجم ممفيس ديباي رقم الهداف التاريخي لهولندا المسجل باسم بيرسي بـ 50 هدفًا، عندما زار شباك مالطا مرتين. علمًا أن اللاعبين مثلا المنتخب في 152 مباراة. وشهدت المباراة معادلة المهاجم ممفيس ديباي رقم الهداف التاريخي لهولندا المسجل باسم بيرسي بـ 50 هدفًا، عندما زار شباك مالطا مرتين. علمًا أن اللاعبين مثلا المنتخب في 152 مباراة.

وجاء هدف ديباي الافتتاحي في ملعب أوروبوخ من ركلة جزاء احتُسبت إثر تعرض جاستن كلويفرت لعرقلة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتبعه سريعًا بهدفه رقم 50 دوليًا.



وأضاف قلب الدفاع والقائد فيرجل فان دايك الثالث بعد 20 دقيقة بتسديدة من حدود منطقة الجزاء، وأضاف تشافي سيمونز الهدف الرابع من زاوية صعبة "61".



وعوضت الفرص الضائعة بأربعة أهداف أخرى خلال آخر 16 دقيقة من المباراة التي شهدت تألق البديل دونيل مالين مهاجم أستون فيلا الذي سجل الهدف الخامس إثر تمريرة من ميكي فين "74" قبل أن يصنع الهدف السادس لزميله ونوا لانج بعدها بأربع دقائق بتمريرة ذكية في توقيت مثالي.



وسجل مالين هدفه الثاني في الدقيقة 80 قبل أن يختتم فان دي فين، الذي تألق على الجهة اليسرى في أغلب فترات المباراة، التسجيل في الوقت بدل الضائع بتسديدة متقنة بعد فشل دفاع مالطا في تشتيت .



واستبعد رونالد مدرب هولندا اللاعبين الذين حصلوا على بطاقات صفراء أمام تفاديًا لإيقافهم في المباراة التالية المقررة أمام في سبتمبر المقبل، والتي قد تكون المباراة الحاسمة في المجموعة. (الرياضية)