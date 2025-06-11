بين موهبة المراهق وبريق النجوم... هل يظفر لامين يامال بالكرة الذهبية؟

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يامال، البالغ من العمر 17 عاماً، قدم موسماً استثنائياً مع النادي الكتالوني، حيث أحرز 18 هدفاً وصنع 21 تمريرة حاسمة خلال 55 مباراة. وكان لافتاً تألقه في المباريات الكبرى، بتسجيله في جميع مواجهات الكلاسيكو ضد ، إضافة إلى أهداف حاسمة أمام أتلتيكو وإنتر في نصف نهائي أبطال .ورغم تسجيله تسعة أهداف فقط في الدوري الإسباني، إلا أن تأثيره على مجريات اللعب ومهاراته الفردية اللافتة تجعل من الصعب التقليل من إنجازه، خصوصاً بالنظر إلى سنه الصغيرة.في المقابل، يواجه يامال منافسة شرسة من الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي تألق بقميص سان جيرمان وساهم بـ33 هدفاً في مختلف البطولات، بينها ثمانية أهداف أوروبية حاسمة في مشوار التتويج بلقب . حضور ديمبيلي اللافت، خاصة في الأدوار الإقصائية ضد كبار القارة، يجعله مرشحاً قوياً لنيل الذهبية.ولا يغيب عن الترشيحات أيضاً كلّ من رافينيا، زميل يامال في برشلونة، والذي قدّم موسماً مذهلاً بـ34 هدفاً و22 تمريرة حاسمة، والمصري محمد صلاح الذي تصدّر الدوري الإنكليزي بالأهداف والتمريرات الحاسمة، وقاد ليفربول إلى اللقب.ومع اختلاف الأرقام وتنوع الإنجازات، تبقى جائزة الكرة الذهبية هذا العام مفتوحة على كل الاحتمالات، في انتظار ما إذا كانت موهبة يامال النادرة ستكسر ، أو ما إذا كان التتويج القاري سيحسمها لصالح ديمبيلي. (sports mole)