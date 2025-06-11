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رياضة
بين موهبة المراهق وبريق النجوم... هل يظفر لامين يامال بالكرة الذهبية؟
Lebanon 24
11-06-2025
|
00:25
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اختُتم موسم كرة القدم في الدوريات الأوروبية الكبرى، وبدأت النقاشات تدور حول هوية اللاعب الأفضل لموسم 2024-2025، وسط ترشيحات بارزة يتقدمها الشاب الإسباني لامين يامال، نجم
برشلونة
الصاعد بقوة.
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يامال، البالغ من العمر 17 عاماً، قدم موسماً استثنائياً مع النادي الكتالوني، حيث أحرز 18 هدفاً وصنع 21 تمريرة حاسمة خلال 55 مباراة. وكان لافتاً تألقه في المباريات الكبرى، بتسجيله في جميع مواجهات الكلاسيكو ضد
ريال مدريد
، إضافة إلى أهداف حاسمة أمام أتلتيكو
مدريد
وإنتر
ميلان
في نصف نهائي
دوري
أبطال
أوروبا
.
ورغم تسجيله تسعة أهداف فقط في الدوري الإسباني، إلا أن تأثيره على مجريات اللعب ومهاراته الفردية اللافتة تجعل من الصعب التقليل من إنجازه، خصوصاً بالنظر إلى سنه الصغيرة.
في المقابل، يواجه يامال منافسة شرسة من الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي تألق بقميص
باريس
سان جيرمان وساهم بـ33 هدفاً في مختلف البطولات، بينها ثمانية أهداف أوروبية حاسمة في مشوار التتويج بلقب
دوري الأبطال
. حضور ديمبيلي اللافت، خاصة في الأدوار الإقصائية ضد كبار القارة، يجعله مرشحاً قوياً لنيل
الكرة
الذهبية.
ولا يغيب عن الترشيحات أيضاً كلّ من رافينيا، زميل يامال في برشلونة، والذي قدّم موسماً مذهلاً بـ34 هدفاً و22 تمريرة حاسمة، والمصري محمد صلاح الذي تصدّر الدوري الإنكليزي بالأهداف والتمريرات الحاسمة، وقاد ليفربول إلى اللقب.
ومع اختلاف الأرقام وتنوع الإنجازات، تبقى جائزة الكرة الذهبية هذا العام مفتوحة على كل الاحتمالات، في انتظار ما إذا كانت موهبة يامال النادرة ستكسر
القاعدة
، أو ما إذا كان التتويج القاري سيحسمها لصالح ديمبيلي. (sports mole)
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