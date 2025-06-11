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رياضة
خلال عطلته.. سرقة مجوهرات فاخرة من منزل لاعب شهير
Lebanon 24
11-06-2025
|
01:47
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تعرّض الجناح الجورجي لفريق
باريس سان جيرمان
،
خفيتشا كفاراتسخيليا
(24 عامًا)، لحادثة سرقة أثناء قضائه عطلة قصيرة في مدينة كان
الفرنسية
، برفقة عائلته وزميله في المنتخب الجورجي، زوريكو دافيتاشفيلي، لاعب
سانت إتيان
، بحسب ما أفاد موقع "جيو تيم" الجورجي.
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ووفقًا لما نقلته صحيفة ليكيب الفرنسية، فقد اقتُحم العقار المؤجَّر الذي كان يقيم فيه اللاعبان خلال فترة غيابهما، وسُرقت منه مجوهرات وساعات وحقائب فاخرة، دون أن يُصاب أي من المتواجدين بأذى. وأكدت المصادر أن السلطات المحلية باشرت تحقيقًا أوليًا في الحادثة.
ويأتي الحادث في ظل حصول كفاراتسخيليا على إجازة بين مشاركته في نهائي
دوري أبطال أوروبا
مع
باريس
سان جيرمان
، واستعداده للمشاركة في
كأس العالم للأندية
المقررة بين 15 حزيران و13
تموز
. (GET)
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