خلال عطلته.. سرقة مجوهرات فاخرة من منزل لاعب شهير

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تعرّض الجناح الجورجي لفريق ، (24 عامًا)، لحادثة سرقة أثناء قضائه عطلة قصيرة في مدينة كان ، برفقة عائلته وزميله في المنتخب الجورجي، زوريكو دافيتاشفيلي، لاعب ، بحسب ما أفاد موقع "جيو تيم" الجورجي.ووفقًا لما نقلته صحيفة ليكيب الفرنسية، فقد اقتُحم العقار المؤجَّر الذي كان يقيم فيه اللاعبان خلال فترة غيابهما، وسُرقت منه مجوهرات وساعات وحقائب فاخرة، دون أن يُصاب أي من المتواجدين بأذى. وأكدت المصادر أن السلطات المحلية باشرت تحقيقًا أوليًا في الحادثة.ويأتي الحادث في ظل حصول كفاراتسخيليا على إجازة بين مشاركته في نهائي مع ، واستعداده للمشاركة في المقررة بين 15 حزيران و13 . (GET)