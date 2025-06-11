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رياضة

ترشيحات مثيرة ومخاوف من الإيقاف: هل يعتزل ماكس فيرستابن بعد لقبه الخامس؟

Lebanon 24
11-06-2025 | 02:21
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أثار الميكانيكي السابق في فريق ريد بول، كالوم نيكولاس، جدلاً واسعًا بتصريحاته حول مستقبل بطل الفورمولا 1 ماكس فيرستابن، معتبرًا أن السائق الهولندي قد يعتزل المنافسة نهائيًا في حال فوزه بلقبه العالمي الخامس هذا الموسم.
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فيرستابن، الذي أحرز أربعة ألقاب متتالية، يلاحق حاليًا المتصدر أوسكار بياستري بفارق 49 نقطة، في موسم مليء بالتحديات والصراعات التقنية داخل فريق ريد بول. ورغم ذلك، لا يزال فيرستابن يحتفظ بفرصته في الدفاع عن لقبه، مدفوعًا بأدائه العنيد ومهاراته المتفوقة.

لكن نيكولاس، وخلال ظهوره في قناة لوكاس ستيوارت على يوتيوب، قال: "أعتقد أن ماكس سيفوز ببطولة السائقين هذا العام، ثم يُنهي مسيرته. لا أملك معلومات داخلية، لكنها مجرد قناعة". ولفت إلى أن فيرستابن، الذي أصبح أبًا للمرة الأولى مؤخرًا، ربما يعيد التفكير في أولوياته المهنية.

ومع تصاعد التكهنات حول انتقال محتمل إلى مرسيدس أو أستون مارتن، لمّح البعض إلى أن فيرستابن قد يختار الخروج من الفورمولا 1 بدلًا من تغيير الفريق، خصوصًا في ظل الضغط النفسي والبدني الهائل المرتبط بالبطولة.

ورغم فوزه الأخير في سباق جائزة إيمولا الكبرى، تعرّض فيرستابن لسلسلة من الانتكاسات، أبرزها حادث الاصطدام بجورج راسل في سباق جائزة إسبانيا، ما كلّفه عقوبة 10 ثوانٍ وثلاث نقاط جزائية، رافعًا رصيده إلى 11 من أصل 12 نقطة قد تؤدي إلى منعه من المشاركة في أحد السباقات.

وبات السائق الهولندي مطالبًا بسلوك مثالي في السباقين المقبلين في كندا والنمسا، قبل أن تسقط نقطتان من رصيده في 30 حزيران.

وفي حال حدوث الإيقاف، تحدثت صحيفة صن سبورت عن خمسة بدلاء محتملين لقيادة سيارة فيرستابن، من أبرزهم وليام لوسون، المتعثر في فريق ريد بول، والمبتدئ إيزاك هاجار، إضافة إلى نجم الفورمولا 2 أرفيد ليندبلاد.

وبين حافة الإيقاف واحتمال الاعتزال المبكر، يبدو أن مستقبل فيرستابن بات موضوعًا مفتوحًا على كل الاحتمالات، في موسم لا تنقصه الإثارة. (fox sports)
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