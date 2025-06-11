ترشيحات مثيرة ومخاوف من الإيقاف: هل يعتزل ماكس فيرستابن بعد لقبه الخامس؟

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فيرستابن، الذي أحرز أربعة ألقاب متتالية، يلاحق حاليًا المتصدر بفارق 49 نقطة، في موسم مليء بالتحديات والصراعات التقنية داخل فريق ريد بول. ورغم ذلك، لا يزال فيرستابن يحتفظ بفرصته في الدفاع عن لقبه، مدفوعًا بأدائه العنيد ومهاراته المتفوقة.لكن نيكولاس، وخلال ظهوره في قناة لوكاس على ، قال: "أعتقد أن ماكس سيفوز ببطولة السائقين هذا العام، ثم يُنهي مسيرته. لا أملك معلومات داخلية، لكنها مجرد قناعة". ولفت إلى أن فيرستابن، الذي أصبح أبًا للمرة الأولى مؤخرًا، ربما يعيد التفكير في أولوياته المهنية.ومع تصاعد التكهنات حول انتقال محتمل إلى أو أستون مارتن، لمّح البعض إلى أن فيرستابن قد يختار الخروج من الفورمولا 1 بدلًا من تغيير الفريق، خصوصًا في ظل الضغط النفسي والبدني الهائل المرتبط بالبطولة.ورغم فوزه الأخير في سباق جائزة إيمولا الكبرى، تعرّض فيرستابن لسلسلة من الانتكاسات، أبرزها حادث الاصطدام بجورج راسل في سباق ، ما كلّفه عقوبة 10 ثوانٍ وثلاث نقاط جزائية، رافعًا رصيده إلى 11 من أصل 12 نقطة قد تؤدي إلى منعه من المشاركة في أحد السباقات.وبات السائق الهولندي مطالبًا بسلوك مثالي في السباقين المقبلين في والنمسا، قبل أن تسقط نقطتان من رصيده في 30 حزيران.وفي حال حدوث الإيقاف، تحدثت صحيفة صن سبورت عن خمسة بدلاء محتملين لقيادة سيارة فيرستابن، من أبرزهم وليام لوسون، المتعثر في فريق ريد بول، والمبتدئ إيزاك هاجار، إضافة إلى نجم الفورمولا 2 أرفيد ليندبلاد.وبين حافة الإيقاف واحتمال الاعتزال المبكر، يبدو أن مستقبل فيرستابن بات موضوعًا مفتوحًا على كل الاحتمالات، في موسم لا تنقصه الإثارة. (fox sports)