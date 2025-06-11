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رياضة

المُنافسة مستمرة.. 13 منتخباً يضمنون مبكراً التأهل إلى المونديال

Lebanon 24
11-06-2025 | 03:08
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أُعلن عن المنتخبات الـ13 الأولى التي ضمنت تأهلها مبكراً إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستقام للمرة الأولى في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة الممتدة من 11 حزيران إلى 19 تموز 2026.
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وحجزت المنتخبات المضيفة الثلاثة — الولايات المتحدة وكندا والمكسيك — مقاعدها تلقائياً بصفتها دول الاستضافة، في حين نجحت ستة منتخبات آسيوية في ضمان المشاركة بعد نتائج الجولة الأخيرة من التصفيات، وهي: إيران، اليابان، الأردن، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، وأستراليا.

ومن قارة أمريكا الجنوبية، تأهلت كل من الأرجنتين — حاملة اللقب — والبرازيل والإكوادور، فيما مثّلت نيوزيلندا قارة أوقيانوسيا بعد فوزها بالتصفيات الإقليمية.

وستشهد نسخة 2026 من البطولة العالمية مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المونديال، ما يعكس التوسّع العالمي المتزايد لكرة القدم ويتيح فرصاً أوسع للمشاركة.

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