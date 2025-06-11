المُنافسة مستمرة.. 13 منتخباً يضمنون مبكراً التأهل إلى المونديال

Advertisement

وحجزت المنتخبات المضيفة الثلاثة — الولايات المتحدة وكندا والمكسيك — مقاعدها تلقائياً بصفتها دول الاستضافة، في حين نجحت ستة منتخبات آسيوية في ضمان المشاركة بعد نتائج الجولة الأخيرة من التصفيات، وهي: ، ، ، ، أوزبكستان، وأستراليا.ومن قارة أمريكا الجنوبية، تأهلت كل من — حاملة اللقب — والبرازيل والإكوادور، فيما مثّلت نيوزيلندا قارة أوقيانوسيا بعد فوزها بالتصفيات الإقليمية.وستشهد نسخة 2026 من البطولة العالمية مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المونديال، ما يعكس التوسّع العالمي المتزايد ويتيح فرصاً أوسع للمشاركة.