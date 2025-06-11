دي بروين ينتقل إلى نابولي بعقد لعامين

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أتم النجم البلجيكي انتقاله إلى ، قادمًا من ، في صفقة مفاجئة أثارت اهتمام الأوساط الكروية الأوروبية.وأفاد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن الصفقة أُنجزت بالكامل، على أن يخضع للفحص الطبي قريبًا تمهيدًا للإعلان الرسمي. العقد المبرم بين الطرفين يمتد لعامين، وسيحصل اللاعب بموجبه على راتب سنوي قدره 5 ملايين ، وفقًا لتقارير إعلامية إيطالية.دي بروين، البالغ من العمر 33 عامًا، قدّم أداءً جيدًا الموسم الماضي مع سيتي، حيث شارك في 40 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 8، رغم تعرضه للإصابة في بداية الموسم.بانضمامه إلى ، يبدأ دي بروين فصلًا جديدًا في مسيرته الحافلة، في نادٍ يسعى لاستعادة المحلي والأوروبي بعد موسم متقلّب.