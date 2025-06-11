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رياضة
دي بروين ينتقل إلى نابولي بعقد لعامين
Lebanon 24
11-06-2025
|
04:03
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أتم النجم البلجيكي
كيفن دي بروين
انتقاله إلى
نادي نابولي الإيطالي
، قادمًا من
مانشستر سيتي
، في صفقة مفاجئة أثارت اهتمام الأوساط الكروية الأوروبية.
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وأفاد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن الصفقة أُنجزت بالكامل، على أن يخضع
دي بروين
للفحص الطبي قريبًا تمهيدًا للإعلان الرسمي. العقد المبرم بين الطرفين يمتد لعامين، وسيحصل اللاعب بموجبه على راتب سنوي قدره 5 ملايين
يورو
، وفقًا لتقارير إعلامية إيطالية.
دي بروين، البالغ من العمر 33 عامًا، قدّم أداءً جيدًا الموسم الماضي مع
مانشستر
سيتي، حيث شارك في 40 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 8، رغم تعرضه للإصابة في بداية الموسم.
بانضمامه إلى
نابولي
، يبدأ دي بروين فصلًا جديدًا في مسيرته الحافلة، في نادٍ يسعى لاستعادة
بريقه
المحلي والأوروبي بعد موسم متقلّب.
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