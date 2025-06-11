اليابان تنهي مشوار التصفيات بفوز عريض على إندونيسيا

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تفوق المنتخب الياباني على ضيفه منتخب بستة أهداف دون رد الثلاثاء، في ختام مشواره ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في المقررة في وكندا والمكسيك.وكانت ضمنت بطاقة التأهل سابقاً، فيما ستخوض إندونيسيا، بقيادة المدرب باتريك كلويفرت، الدور الرابع من التصفيات الآسيوية باحثة عن تأهل نادر.وبعد تتويجه مع بلقب الإنكليزي هذا الموسم، سجل دايتشي كامادا ثنائية لمحاربي الساموراي (15 و45+6)، فيما تناوب على تسجيل باقي الأهداف تاكيفوسا كوبو (19) وريويا موريشيتا (55) وشوتو ماتشينو (58) وماو هوسويا (80).وأنهت اليابان من الدور الثالث في الصدارة، برصيد 23 نقطة و30 هدفا من 10 مباريات فيما اهتزت شباكها ثلاث مرات، وخسرت مرة يتيمة أمام الأسبوع الماضي.أما إندونيسيا، فأنهت المجموعة في المركز الرابع برصيد 12 نقطة. (بي ان سبورتس)