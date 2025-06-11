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رياضة

اليابان تنهي مشوار التصفيات بفوز عريض على إندونيسيا

Lebanon 24
11-06-2025 | 04:32
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تفوق المنتخب الياباني على ضيفه منتخب إندونيسيا بستة أهداف دون رد الثلاثاء، في ختام مشواره ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في كرة القدم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
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وكانت اليابان ضمنت بطاقة التأهل سابقاً، فيما ستخوض إندونيسيا، بقيادة المدرب الهولندي باتريك كلويفرت، الدور الرابع من التصفيات الآسيوية باحثة عن تأهل نادر.

وبعد تتويجه مع كريستال بالاس بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي هذا الموسم، سجل دايتشي كامادا ثنائية لمحاربي الساموراي (15 و45+6)، فيما تناوب على تسجيل باقي الأهداف تاكيفوسا كوبو (19) وريويا موريشيتا (55) وشوتو ماتشينو (58) وماو هوسويا (80).

وأنهت اليابان المجموعة الثالثة من الدور الثالث في الصدارة، برصيد 23 نقطة و30 هدفا من 10 مباريات فيما اهتزت شباكها ثلاث مرات، وخسرت مرة يتيمة أمام أستراليا الأسبوع الماضي.

أما إندونيسيا، فأنهت المجموعة في المركز الرابع برصيد 12 نقطة. (بي ان سبورتس)
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