26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
اليابان تنهي مشوار التصفيات بفوز عريض على إندونيسيا
Lebanon 24
11-06-2025
|
04:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفوق المنتخب الياباني على ضيفه منتخب
إندونيسيا
بستة أهداف دون رد الثلاثاء، في ختام مشواره ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في
كرة القدم
المقررة في
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك.
Advertisement
وكانت
اليابان
ضمنت بطاقة التأهل سابقاً، فيما ستخوض إندونيسيا، بقيادة المدرب
الهولندي
باتريك كلويفرت، الدور الرابع من التصفيات الآسيوية باحثة عن تأهل نادر.
وبعد تتويجه مع
كريستال بالاس
بلقب
كأس الاتحاد
الإنكليزي هذا الموسم، سجل دايتشي كامادا ثنائية لمحاربي الساموراي (15 و45+6)، فيما تناوب على تسجيل باقي الأهداف تاكيفوسا كوبو (19) وريويا موريشيتا (55) وشوتو ماتشينو (58) وماو هوسويا (80).
وأنهت اليابان
المجموعة الثالثة
من الدور الثالث في الصدارة، برصيد 23 نقطة و30 هدفا من 10 مباريات فيما اهتزت شباكها ثلاث مرات، وخسرت مرة يتيمة أمام
أستراليا
الأسبوع الماضي.
أما إندونيسيا، فأنهت المجموعة في المركز الرابع برصيد 12 نقطة. (بي ان سبورتس)
مواضيع ذات صلة
مشوار أرنولد مع ليفربول انتهى... وهذه وجهته الجديدة
Lebanon 24
مشوار أرنولد مع ليفربول انتهى... وهذه وجهته الجديدة
11/06/2025 14:35:36
11/06/2025 14:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الفوز على اليابان... أستراليا تتأهل إلى مونديال 2026
Lebanon 24
بعد الفوز على اليابان... أستراليا تتأهل إلى مونديال 2026
11/06/2025 14:35:36
11/06/2025 14:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الممثلة السورية الجميلة تدخل السينما المصرية من الباب العريض
Lebanon 24
هذه الممثلة السورية الجميلة تدخل السينما المصرية من الباب العريض
11/06/2025 14:35:36
11/06/2025 14:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيُكمل رافينيا مشواره في برشلونة؟
Lebanon 24
هل سيُكمل رافينيا مشواره في برشلونة؟
11/06/2025 14:35:36
11/06/2025 14:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قلق في ريال مدريد
Lebanon 24
قلق في ريال مدريد
07:14 | 2025-06-11
11/06/2025 07:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيدا عن الإعلام.. رياضي يدخل القفص الذهبي
Lebanon 24
بعيدا عن الإعلام.. رياضي يدخل القفص الذهبي
04:58 | 2025-06-11
11/06/2025 04:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
دي بروين ينتقل إلى نابولي بعقد لعامين
Lebanon 24
دي بروين ينتقل إلى نابولي بعقد لعامين
04:03 | 2025-06-11
11/06/2025 04:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
المُنافسة مستمرة.. 13 منتخباً يضمنون مبكراً التأهل إلى المونديال
Lebanon 24
المُنافسة مستمرة.. 13 منتخباً يضمنون مبكراً التأهل إلى المونديال
03:08 | 2025-06-11
11/06/2025 03:08:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تأهلهم التاريخي.. تقديم سيارات فاخرة للاعبي أوزباكستان (فيديو)
Lebanon 24
بعد تأهلهم التاريخي.. تقديم سيارات فاخرة للاعبي أوزباكستان (فيديو)
02:32 | 2025-06-11
11/06/2025 02:32:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عائلته أعلنت الخبر بحزنٍ كبيرٍ... الموت يُغيّب فناناً شهيراً جدّاً (صور)
Lebanon 24
عائلته أعلنت الخبر بحزنٍ كبيرٍ... الموت يُغيّب فناناً شهيراً جدّاً (صور)
09:35 | 2025-06-10
10/06/2025 09:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها للمرة الخامسة.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بخبر حملها (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجها للمرة الخامسة.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بخبر حملها (صورة)
02:18 | 2025-06-11
11/06/2025 02:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
غائبة عن الشاشة منذ سنوات طويلة... شاهدوا أحدث إطلالة لزوج نورمان أسعد وإبنها تيجان (فيديو)
Lebanon 24
غائبة عن الشاشة منذ سنوات طويلة... شاهدوا أحدث إطلالة لزوج نورمان أسعد وإبنها تيجان (فيديو)
10:23 | 2025-06-10
10/06/2025 10:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
شعرت بتوعك شديد.. إدخال سيرين عبد النور إلى المستشفى إليكم التفاصيل
Lebanon 24
شعرت بتوعك شديد.. إدخال سيرين عبد النور إلى المستشفى إليكم التفاصيل
00:47 | 2025-06-11
11/06/2025 12:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال... إليكم آخر صورة للممثلة كارول الحاج على شاطىء البحر
Lebanon 24
بغاية الجمال... إليكم آخر صورة للممثلة كارول الحاج على شاطىء البحر
07:40 | 2025-06-10
10/06/2025 07:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:14 | 2025-06-11
قلق في ريال مدريد
04:58 | 2025-06-11
بعيدا عن الإعلام.. رياضي يدخل القفص الذهبي
04:03 | 2025-06-11
دي بروين ينتقل إلى نابولي بعقد لعامين
03:08 | 2025-06-11
المُنافسة مستمرة.. 13 منتخباً يضمنون مبكراً التأهل إلى المونديال
02:32 | 2025-06-11
بعد تأهلهم التاريخي.. تقديم سيارات فاخرة للاعبي أوزباكستان (فيديو)
02:21 | 2025-06-11
ترشيحات مثيرة ومخاوف من الإيقاف: هل يعتزل ماكس فيرستابن بعد لقبه الخامس؟
فيديو
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
11/06/2025 14:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
11/06/2025 14:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
11/06/2025 14:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24