بعيدا عن الإعلام.. رياضي يدخل القفص الذهبي

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فاجأ النجم المخضرم رودغرز جمهور الأميركية في اليوم الأول من معسكر بيتسبرغ ستيلرز التدريبي، ليس بأدائه أو تصريحاته الحماسية، بل بخاتم لامع في إصبعه الأيسر!في لقائه الأول مع منذ انضمامه إلى الفريق، لاحظ أحد الصحافيين وجود خاتم في يده وسأله مباشرة: "هل هذا خاتم زواج؟"رودغرز، الذي لطالما بدا واثقًا ومتماسكًا في مسيرته الممتدة لعشرين عامًا، بدا للحظة كأنه فوجئ. ثم استعاد توازنه سريعًا وابتسم قائلاً: "نعم، إنه خاتم الزواج."وهكذا، بلا ضجة أو إعلان، دخل أحد أكثر الرياضيين تغطيةً إعلامية في عام 2025 ... بعيدًا عن الأضواء.رغم تأكيده الزواج، لم يكشف رودغرز عن هوية زوجته. المعروف أنه ارتبط سابقًا بعدد من الشخصيات العامة، من بينهن دانيكا باتريك، شايلين وودلي، وأوليفيا مان. لكن يبدو أن هذه المرة مختلفة.الجمهور بدأ يربط بين الخاتم واسم ذكره رودغرز سابقًا خلال ظهوره في برنامج بات ماكافي في كانون الاول، حين قال عرضًا:"كان هناك طرد واحد متبقي لصديقتي بريتاني لم يصل بعد."هل تكون "بريتاني" هي الشريكة السرية؟ اسم غير معتاد، لكنه ليس كافيًا لتأكيد الهوية.ربما تعلّم رودغرز من دروس الماضي، وقرر حماية حياته الشخصية من ضجيج الإعلام. فهو لطالما تعامل مع الدراما المحيطة به بذكاء، وفضّل مواجهة الأمور الحساسة بصراحة بدلاً من تركها تتحوّل إلى تكهنات مفرطة.في الوقت الذي تتسابق فيه وسائل الإعلام لمعرفة المزيد عن "السيدة رودغرز"، يبدو أن آرون يركّز على ما هو أهم بالنسبة له: الفوز بخاتم آخر داخل الملعب. (fox news)