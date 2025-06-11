هل يختتم ميسي مسيرته في ميامي؟

أعرب ماس مالك نادي الأميركي، عن أمله في أن يختتم النجم مسيرته في ملعب "ميامي فريدم بارك"، المقرر افتتاحه في آذار 2026.

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وأكد ماس في مقابلة مع شبكة ESPN أن هناك مفاوضات جارية حاليا لتمديد عقد ، مشيرا إلى أن النادي يحرص على توفير كل سبل الراحة للنجم الأرجنتيني ليشعر بأنه في وطنه.



وأضاف: "سبق أن قلت إن هو أن يكون ميسي، اللاعب رقم 10، أول من يفتتح ملعبنا الجديد. هذا القرار بيد ليو، لكننا متفائلون ونبذل أقصى ما لدينا ليشعر بالراحة والانتماء".



كما أوضح أن جميع نجوم السابقين، وهم ميسي، ، سيرخيو ، وجوردي ألبا، يمتلكون خيار تمديد عقودهم، مبينا أن ألبا قد جدد بالفعل حتى عام 2027.



وعن طموحات الفريق، قال ماس: "ميسي لاعب تنافسي بطبعه، ويبحث عن الفوز. نأمل أن نحصد العديد من الألقاب معا في السنوات المقبلة. نحن فقط بانتظار الوقت المناسب لإعلان الأخبار السارة للجماهير". (روسيا اليوم)