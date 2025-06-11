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رياضة
هل يختتم ميسي مسيرته في ميامي؟
Lebanon 24
11-06-2025
|
08:47
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أعرب
خورخي
ماس مالك نادي
إنتر ميامي
الأميركي، عن أمله في أن يختتم النجم
الأرجنتيني ليونيل ميسي
مسيرته في ملعب "ميامي فريدم بارك"، المقرر افتتاحه في آذار 2026.
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وأكد ماس في مقابلة مع شبكة ESPN أن هناك مفاوضات جارية حاليا لتمديد عقد
ميسي
، مشيرا إلى أن النادي يحرص على توفير كل سبل الراحة للنجم الأرجنتيني ليشعر بأنه في وطنه.
وأضاف: "سبق أن قلت إن
حلمي
هو أن يكون ميسي، اللاعب رقم 10، أول من يفتتح ملعبنا الجديد. هذا القرار بيد ليو، لكننا متفائلون ونبذل أقصى ما لدينا ليشعر بالراحة والانتماء".
كما أوضح أن جميع نجوم
برشلونة
السابقين، وهم ميسي،
لويس سواريز
، سيرخيو
بوسكيتس
، وجوردي ألبا، يمتلكون خيار تمديد عقودهم، مبينا أن ألبا قد جدد بالفعل حتى عام 2027.
وعن طموحات الفريق، قال ماس: "ميسي لاعب تنافسي بطبعه، ويبحث
دوما
عن الفوز. نأمل أن نحصد العديد من الألقاب معا في السنوات المقبلة. نحن فقط بانتظار الوقت المناسب لإعلان الأخبار السارة للجماهير". (روسيا اليوم)
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