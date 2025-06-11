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رياضة
رينارد يعلن قائمة منتخب السعودية للمشاركة في الكأس الذهبية
Lebanon 24
11-06-2025
|
10:30
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أعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب
السعودية
عن قائمة "الأخضر" الاستعداد للمشاركة في الكأس الذهبية المقررة إقامتها بين 14 حزيران الجاري و6
تموز
المقبل في
الولايات المتحدة
وكندا.
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وضمت القائمة 25 لاعبا، في مقدمتهم
سعود
عبدالحميد، صالح الشهري، وفراس البريكان، بينما خلت من لاعبي الهلال، وذلك نظرا لارتباط الفريق بالمشاركة في بطولة
كأس العالم
للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة
الأمريكية
خلال الفترة الممتدة بين 14 حزيران و13 تموز 2025.
وجاءت قائمة السعودية لخوض الكأس الذهبية كالتالي:
حراسة المرمى: نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبدالرحمن الصانبي.
خط الدفاع: حسن كادش، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، محمد بكر، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، نواف بوشل، علي مجرشي.
خط الوسط:
علي الحسن
، مختار علي، فيصل الغامدي، علي الأسمري، زياد الجهني،
عبد الرحمن
العبود، همام الهمامي، أيمن يحيى، عبد الله آل سالم، مهند آل سعد،
تركي
العمار.
خط الهجوم: مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان. (روسيا اليوم)
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