Advertisement

رياضة

رينارد يعلن قائمة منتخب السعودية للمشاركة في الكأس الذهبية

Lebanon 24
11-06-2025 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1373615-638852599471376721.png
Doc-P-1373615-638852599471376721.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية عن قائمة "الأخضر" الاستعداد للمشاركة في الكأس الذهبية المقررة إقامتها بين 14 حزيران الجاري و6 تموز المقبل في الولايات المتحدة وكندا.
Advertisement
 
وضمت القائمة 25 لاعبا، في مقدمتهم سعود عبدالحميد، صالح الشهري، وفراس البريكان، بينما خلت من لاعبي الهلال، وذلك نظرا لارتباط الفريق بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الممتدة بين 14 حزيران و13 تموز 2025.

وجاءت قائمة السعودية لخوض الكأس الذهبية كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبدالرحمن الصانبي.

خط الدفاع: حسن كادش، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، محمد بكر، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، نواف بوشل، علي مجرشي.

خط الوسط: علي الحسن، مختار علي، فيصل الغامدي، علي الأسمري، زياد الجهني، عبد الرحمن العبود، همام الهمامي، أيمن يحيى، عبد الله آل سالم، مهند آل سعد، تركي العمار.

خط الهجوم: مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان. (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
ترامب: الرياض ستصبح مركز أعمال للعالم بأسره وكأس العالم سيكون حدثًا مهما في السعودية
lebanon 24
11/06/2025 18:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تمرد وشروط للعودة.. ليفاندوفسكي يعلن مقاطعة منتخب بولندا
lebanon 24
11/06/2025 18:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: "القبة الذهبية" ستباعد بين موسكو وواشنطن في الحوار الاستراتيجي
lebanon 24
11/06/2025 18:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرة الذهبية.. صلاح يتعرض للعنصرية بسبب جنسيته
lebanon 24
11/06/2025 18:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:47 | 2025-06-11
07:14 | 2025-06-11
04:58 | 2025-06-11
04:32 | 2025-06-11
04:03 | 2025-06-11
03:08 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24