رينارد يعلن قائمة منتخب السعودية للمشاركة في الكأس الذهبية

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب عن قائمة "الأخضر" الاستعداد للمشاركة في الكأس الذهبية المقررة إقامتها بين 14 حزيران الجاري و6 المقبل في وكندا.

Advertisement

وضمت القائمة 25 لاعبا، في مقدمتهم عبدالحميد، صالح الشهري، وفراس البريكان، بينما خلت من لاعبي الهلال، وذلك نظرا لارتباط الفريق بالمشاركة في بطولة للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة خلال الفترة الممتدة بين 14 حزيران و13 تموز 2025.



وجاءت قائمة السعودية لخوض الكأس الذهبية كالتالي:



حراسة المرمى: نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبدالرحمن الصانبي.



خط الدفاع: حسن كادش، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، محمد بكر، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، نواف بوشل، علي مجرشي.



خط الوسط: ، مختار علي، فيصل الغامدي، علي الأسمري، زياد الجهني، العبود، همام الهمامي، أيمن يحيى، عبد الله آل سالم، مهند آل سعد، العمار.



خط الهجوم: مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان. (روسيا اليوم)