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رياضة

"طعنة في الظهر".. وساطة لإنقاذ علاقة ليفاندوفسكي بمنتخب بلاده

Lebanon 24
11-06-2025 | 23:00
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أكد سيزاري كوليشا، رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، أنه يعتزم التوسط لحل النزاع القائم بين مدرب المنتخب ميشال بروبيرز وقائد الفريق روبرت ليفاندوفسكي.
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وكان ليفاندوفسكي، أكثر اللاعبين تمثيلًا للمنتخب البولندي بـ158 مباراة و85 هدفًا، قد أعلن يوم الأحد الماضي رفضه اللعب مجددًا تحت قيادة بروبيرز، احتجاجًا على قرار تجريده من شارة القيادة، واصفًا ما حدث بـ"خيانة للثقة".

وفي تصريح لصحيفة "برزيجلاد سبورتوي" الرياضية، قال كوليشا إنه سيعقد اجتماعًا مع ليفاندوفسكي، وقد يُعقد اللقاء بحضور المدرب أيضًا إذا توفرت الظروف، مشيرًا إلى أن الوقت لا يزال متاحًا لإيجاد حل.

كما أوضح كوليشا أنه لم يناقش الفريق حتى الآن بشأن أزمة شارة القيادة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن بروبيرز سيستمر في منصبه كمدرب للمنتخب.

وخسر منتخب بولندا أمام فنلندا بنتيجة 1 - 2 الثلاثاء، وذلك بعد فوزين متتاليين في بداية مشوار التصفيات، ليتراجع للمركز الثالث في المجموعة بفارق نقطة واحدة عن فنلندا صاحب الصدارة.

وغاب ليفاندوفسكي عن معسكر منتخب بولندا، وبرر ذلك بأنه يحتاج للراحة بعد موسم شاق مع فريقه برشلونة بطل الثلاثية المحلية في إسبانيا.
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