عام يفصلنا عن مونديال 2026... من تأهل ومن يستطيع التأهل؟

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مع تبقّي عام واحد فقط على انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، تشتدّ معركة التأهل في مختلف القارات، فيما تتبلور تدريجًا ملامح النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، والتي ستضمّ للمرة الأولى 48 منتخبًا. ورغم أن القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة لم تُحسم بعد، فإن عددًا كبيرًا من الفرق قد حجز بالفعل مقعده في العرس الكروي الذي تستضيفه وكندا والمكسيك.على رأس المنتخبات المتأهلة، نجد الأرجنتين حاملة اللقب، والبرازيل، والإكوادور، بعدما ضمنت ثلاثتها تأهلها عن قارة أميركا الجنوبية (كونميبول). ومن آسيا، أكملت ستة منتخبات عبورها إلى النهائيات: اليابان، كوريا الجنوبية، ، أستراليا، ، وأوزبكستان، علمًا أن الأخيرتين ستشاركان للمرة الأولى في تاريخهما. أما نيوزيلندا، فقد مثّلت أوقيانوسيا بتأهل مباشر هو الوحيد للاتحاد القاري.وفيما تشارك الدول المستضيفة الثلاث تلقائيًا (الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك)، لا تزال المنتخبات الأخرى في أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) تخوض غمار التصفيات، وكذلك هو الحال بالنسبة لأفريقيا وأوروبا، حيث لم يُحسم تأهل أي منتخب حتى الآن.شهدت القارة الآسيوية تطورات لافتة، حيث انتهت الجولة الثالثة من التصفيات بتأهل ستة منتخبات، بينها الأردن وأوزبكستان في إنجاز غير مسبوق. ومع انطلاق الجولة الرابعة في سبتمبر، ستتنافس ستة فرق إضافية على مقعدين مباشرين، فيما يتجه فريق واحد إلى الملحق القاري. المنتخبات التي حصدت بطاقات التأهل حتى الآن هي: إيران وأوزبكستان (عن المجموعة الأولى)، كوريا الجنوبية والأردن (عن المجموعة الثانية)، واليابان وأستراليا (عن المجموعة الثالثة).في أميركا الجنوبية، ضمنت ثلاثة منتخبات تأهلها، هي الأرجنتين، البرازيل، والإكوادور، فيما لا تزال منتخبات أخرى كالأوروغواي وكولومبيا وفنزويلا تصارع من أجل اللحاق بها. ويُذكر أن فنزويلا تحتل حاليًا موقعًا يؤهلها إلى الملحق، بينما أصبحت تشيلي خارج السباق رسميًا.أما في القارة الأفريقية، فتوقفت التصفيات مؤقتًا، على أن تُستكمل في تشرين الثاني المقبل. تتنافس 52 دولة حاليًا على تسع بطاقات مباشرة، فيما سيحظى فريق واحد بفرصة إضافية عبر الملحق. وقد برزت منتخبات مصر والمغرب والسنغال وجنوب أفريقيا كمنافسين أقوياء، لكن الأمور لا تزال مفتوحة على مصراعيها، خاصة في ظل تعقيدات المجموعة الخامسة التي تقلّصت إلى أربعة منتخبات فقط.مع تأهل الدول المستضيفة الثلاث، يتبقى ثلاثة مقاعد مباشرة ومقعدان في التصفيات القارية. وقد أُنجزت المرحلة الثانية من التصفيات، حيث تأهلت منتخبات مثل هندوراس، كوستاريكا، بنما، جامايكا، وسلفادور إلى المرحلة الثالثة، والتي ستحدد هوية المتأهلين النهائيين.في أوروبا، بدأت التصفيات بمشاركة 54 منتخبًا، لكن الفرق الكبرى مثل وألمانيا وإسبانيا والبرتغال لم تبدأ مشوارها بعد، بسبب التزاماتها في الأمم الأوروبية. سيتأهل 12 منتخبًا مباشرة إلى النهائيات عبر تصدر مجموعاتهم، فيما تُحسم المقاعد الأربعة الأخيرة عبر تصفيات خاصة تُقام في آذار 2026، ويُمنع على المنتخبات الأوروبية المشاركة في الملحق القاري المشترك.اختتم اتحاد أوقيانوسيا تصفياته، حيث تأهلت نيوزيلندا للمونديال بعد فوزها الكبير على كاليدونيا الجديدة في النهائي. أما الأخيرة، فستشارك في التصفيات القارية التي تُقام في آذار 2026، إلى جانب فرق من آسيا، أفريقيا، وأميركا الشمالية والجنوبية.قبل انطلاق البطولة، ستُقام تصفيات قارية حاسمة في آذار 2026 لتحديد المنتخبين الأخيرين المتأهلين إلى كأس العالم. ستضم هذه الجولة ستة منتخبات (واحد من آسيا، واحد من أفريقيا، واحد من أوقيانوسيا، واحد من أميركا الجنوبية، واثنين من كونكاكاف). سيتأهل صاحبا أفضل تصنيف إلى نهائيين منفصلين، والفائزان سينضمان إلى ركب المتأهلين.مع اقتراب ساعة الحسم، تتجه أنظار عشّاق إلى التصفيات القارية، التي تشهد سباقًا محمومًا وطموحات لا تهدأ. كأس العالم 2026 تعد بأن تكون الأكثر إثارة وتنوعًا، بفضل نظامها الموسّع وعودة منتظرة لمنتخبات تاريخية، وظهور أول لوجوه جديدة على المسرح العالمي. (fox news)