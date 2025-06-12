صحيفة تُؤكّد: غاتوزو سيتولى تدريب منتخب إيطاليا

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ذكرت صحيفة "football-italia"، أن جينارو غاتوزو أصبح على أعتاب تولي تدريب منتخب خلفاً لنظيره سباليتي.وأوضحت أنّ "غاتوزو كان ضمن قائمة المرشحين لقيادة بطل 4 مرات، وهم ودانييلي وفابيو كانافارو".وأضافت: "مدرب وميلان السابق أصبح المرشح الأوفر حظاً عقب رفض تولي المهمة بعد رحيله من تدريب ". (الامارات 24)