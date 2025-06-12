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رياضة
صحيفة تُؤكّد: غاتوزو سيتولى تدريب منتخب إيطاليا
Lebanon 24
12-06-2025
|
05:38
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ذكرت صحيفة "football-italia"، أن جينارو غاتوزو أصبح على أعتاب تولي تدريب منتخب
إيطاليا
خلفاً لنظيره
لوتشيانو
سباليتي.
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وأوضحت أنّ "غاتوزو كان ضمن قائمة المرشحين لقيادة بطل
كأس العالم
4 مرات، وهم
روبرتو مانشيني
ودانييلي
دي روسي
وفابيو كانافارو".
وأضافت: "مدرب
نابولي
وميلان السابق أصبح المرشح الأوفر حظاً عقب رفض
كلاوديو رانييري
تولي المهمة بعد رحيله من تدريب
روما
". (الامارات 24)
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