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رياضة

صحيفة تُؤكّد: غاتوزو سيتولى تدريب منتخب إيطاليا

Lebanon 24
12-06-2025 | 05:38
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ذكرت صحيفة "football-italia"، أن جينارو غاتوزو أصبح على أعتاب تولي تدريب منتخب إيطاليا خلفاً لنظيره لوتشيانو سباليتي.
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وأوضحت أنّ "غاتوزو كان ضمن قائمة المرشحين لقيادة بطل كأس العالم 4 مرات، وهم روبرتو مانشيني ودانييلي دي روسي وفابيو كانافارو".

وأضافت: "مدرب نابولي وميلان السابق أصبح المرشح الأوفر حظاً عقب رفض كلاوديو رانييري تولي المهمة بعد رحيله من تدريب روما". (الامارات 24)
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