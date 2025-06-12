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رياضة

إتّهام لاعب برازيلي بالتلاعب بنتائج مباريات!

Lebanon 24
12-06-2025 | 08:50
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اتُهم المهاجم البرازيلي برونو هنريكي لاعب "فلامنغو"، بتورطه المزعوم في فضيحة تلاعب بنتائج المراهنات.
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ووُجهت إلى المهاجم البالغ من العمر 34 عاماً والمشتبه في تعمده الحصول على بطاقة صفراء لصالح مراهنين مقربين منه، تهمة الاحتيال الرياضي والخداع.

وأكد محاميه أن التهمة لن تمنعه من المشاركة في كأس العالم للأندية. (العربية)
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