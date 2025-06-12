إتّهام لاعب برازيلي بالتلاعب بنتائج مباريات!

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اتُهم المهاجم البرازيلي لاعب " "، بتورطه المزعوم في فضيحة تلاعب بنتائج المراهنات.ووُجهت إلى المهاجم البالغ من العمر 34 عاماً والمشتبه في تعمده الحصول على بطاقة صفراء لصالح مراهنين مقربين منه، تهمة الاحتيال الرياضي والخداع.وأكد محاميه أن التهمة لن تمنعه من المشاركة في (العربية)