يوم السبت... ترامب سيحضر مباراة لفريق عربي وهذا سعر التذكرة

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وأضاف مسعود في تصريحات إذاعية الخميس، أن عددا من الشخصيات العامة على رأسهم ، ستحضر لقاء وإنتر ميامي، وهو ما يستدعي الحصول على موافقات مسبقة لعرض أية دخلات جماهيرية في المدرجات خلال اللقاء.وأشار إلى أن سعر تذكرة المباراة انخفضت بشكل كبير حاليا لتصل إلى 55 دولارا مقابل 650 دولارا للتذكرة التي حجزها في وقت سابق.وكانت تقارير أشارت إلى ضعف كبير في الإقبال الجماهيري على البطولة المستحدثة من ، ما دفع المنظمين إلى تخفيض كبير في أسعار التذاكر لتشجيع الجمهور على الحضور، فضلا عن تقديم بعض التذاكر المجانية.ويواجه الأهلي منافسه ميامي الأمريكي المقبل في الساعة 3 صباحا بتوقيت (+3 ت غ) في افتتاح للأندية، ويعسكر الفريق الأحمر حاليا في ميامي استعدادا للقاء.