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رياضة

يوم السبت... ترامب سيحضر مباراة لفريق عربي وهذا سعر التذكرة

Lebanon 24
12-06-2025 | 12:01
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قال ماجد مسعود رئيس رابطة مشجعي الأهلي المصري في الولايات المتحدة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيحضر المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية بين الأهلي وفريق إنتر ميامي.
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وأضاف مسعود في تصريحات إذاعية الخميس، أن عددا من الشخصيات العامة على رأسهم ترامب، ستحضر لقاء الاهلي وإنتر ميامي، وهو ما يستدعي الحصول على موافقات مسبقة لعرض أية دخلات جماهيرية في المدرجات خلال اللقاء.


وأشار إلى أن سعر تذكرة المباراة انخفضت بشكل كبير حاليا لتصل إلى 55 دولارا مقابل 650 دولارا للتذكرة التي حجزها في وقت سابق.


وكانت تقارير أشارت إلى ضعف كبير في الإقبال الجماهيري على البطولة المستحدثة من فيفا، ما دفع المنظمين إلى تخفيض كبير في أسعار التذاكر لتشجيع الجمهور على الحضور، فضلا عن تقديم بعض التذاكر المجانية.


ويواجه الأهلي منافسه إنتر ميامي الأمريكي يوم الأحد المقبل في الساعة 3 صباحا بتوقيت القاهرة (+3 ت غ) في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، ويعسكر الفريق الأحمر حاليا في ميامي استعدادا للقاء.
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