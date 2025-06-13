24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
12
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
شائعات تطال مدافع برشلونة
Lebanon 24
13-06-2025
|
00:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
علق جيرارد مارتين،
ظهير برشلونة
،على التكهنات المحيطة بمستقبله هذا الصيف، خاصة بعد ظهور أنباء تفيد باهتمام بعض الأندية
الإنكليزية
بضمه.
Advertisement
وقال مارتين، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "
موندو ديبورتيفو
" الكتالونية: "لا أعير اهتماما للشائعات، فأنا سعيد بموسمي، وأركز مع البارسا".
وأردف: "أعتقد أن الطاقم الفني سعيد أيضا بأدائي وتطوري، وما يمكنني التحسن فيه.. ولا أفكر في أي شيء آخر سوى البارسا، لهذا أنا هادئ".
وتعرض الظهير الأيسر لإصابة في يده اليمنى خلال مشاركة مع منتخب
إسبانيا
تحت 21 سنة، في المباراة الافتتاحية لبطولة
أوروبا
أمام
سلوفاكيا
، ليتقرر استبعاده من المعسكر على إثرها.
ومن المقرر أن يقضي اللاعب عطلته الصيفية، على أن يبدأ فترة الإعداد مع
برشلونة
يوم 13
يوليو/تموز المقبل، ما لم تحدث له أي انتكاسة. (كووورة)
مواضيع ذات صلة
شائعات تطال قناة السويس.. ومصر تردّ
Lebanon 24
شائعات تطال قناة السويس.. ومصر تردّ
13/06/2025 08:18:23
13/06/2025 08:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
شائعة تطال الفنان بسام كوسا... هذه حقيقتها
Lebanon 24
شائعة تطال الفنان بسام كوسا... هذه حقيقتها
13/06/2025 08:18:23
13/06/2025 08:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
شائعات تواكب معركة اتحاد بلديات المتن
Lebanon 24
شائعات تواكب معركة اتحاد بلديات المتن
13/06/2025 08:18:23
13/06/2025 08:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حكومة الوحدة الوطنية الليبية: شائعات استقالة وزراء لا أساس لها من الصحة
Lebanon 24
حكومة الوحدة الوطنية الليبية: شائعات استقالة وزراء لا أساس لها من الصحة
13/06/2025 08:18:23
13/06/2025 08:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
استقالة مدرب بولندا بعد تهديدات ليفاندوفسكي
Lebanon 24
استقالة مدرب بولندا بعد تهديدات ليفاندوفسكي
23:00 | 2025-06-12
12/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميا.. نابولي يتعاقد مع دي بروين
Lebanon 24
رسميا.. نابولي يتعاقد مع دي بروين
16:05 | 2025-06-12
12/06/2025 04:05:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الرياضي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة السلة
Lebanon 24
الرياضي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة السلة
14:10 | 2025-06-12
12/06/2025 02:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم السبت... ترامب سيحضر مباراة لفريق عربي وهذا سعر التذكرة
Lebanon 24
يوم السبت... ترامب سيحضر مباراة لفريق عربي وهذا سعر التذكرة
12:01 | 2025-06-12
12/06/2025 12:01:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... ريال مدريد يكشف رسميا عن رقم قميص ألكسندر أرنولد
Lebanon 24
بالفيديو... ريال مدريد يكشف رسميا عن رقم قميص ألكسندر أرنولد
10:14 | 2025-06-12
12/06/2025 10:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة إعلامية عن 52 عاما بعد معركة طويلة مع السرطان (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة إعلامية عن 52 عاما بعد معركة طويلة مع السرطان (صورة)
02:22 | 2025-06-12
12/06/2025 02:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملكة جمال"... ممثلة شهيرة تطل بالحجاب والجمهور يعلق (صور)
Lebanon 24
"ملكة جمال"... ممثلة شهيرة تطل بالحجاب والجمهور يعلق (صور)
12:23 | 2025-06-12
12/06/2025 12:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فسخ خطوبتها من شاب بريطاني.. ابنة عمرو دياب في علاقة حب جديدة وهذا هو سعيد الحظ
Lebanon 24
بعد فسخ خطوبتها من شاب بريطاني.. ابنة عمرو دياب في علاقة حب جديدة وهذا هو سعيد الحظ
02:47 | 2025-06-12
12/06/2025 02:47:33
Lebanon 24
Lebanon 24
التقطه أحد المسافرين.. شاهدوا الفيديو التالي من داخل الطائرة الهنديّة قبل لحظات من تحطّمها
Lebanon 24
التقطه أحد المسافرين.. شاهدوا الفيديو التالي من داخل الطائرة الهنديّة قبل لحظات من تحطّمها
07:05 | 2025-06-12
12/06/2025 07:05:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بملامح مختلفة وتعليق غامض.. فنانة شهيرة تُثير الجدل (صور)
Lebanon 24
بملامح مختلفة وتعليق غامض.. فنانة شهيرة تُثير الجدل (صور)
04:09 | 2025-06-12
12/06/2025 04:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:00 | 2025-06-12
استقالة مدرب بولندا بعد تهديدات ليفاندوفسكي
16:05 | 2025-06-12
رسميا.. نابولي يتعاقد مع دي بروين
14:10 | 2025-06-12
الرياضي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة السلة
12:01 | 2025-06-12
يوم السبت... ترامب سيحضر مباراة لفريق عربي وهذا سعر التذكرة
10:14 | 2025-06-12
بالفيديو... ريال مدريد يكشف رسميا عن رقم قميص ألكسندر أرنولد
08:50 | 2025-06-12
إتّهام لاعب برازيلي بالتلاعب بنتائج مباريات!
فيديو
إسرائيل تنفذ تهديدها وتضرب إيران.. قياديون وعلماء نووي على قائمة الاغتيالات
Lebanon 24
إسرائيل تنفذ تهديدها وتضرب إيران.. قياديون وعلماء نووي على قائمة الاغتيالات
21:04 | 2025-06-12
13/06/2025 08:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
13/06/2025 08:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
13/06/2025 08:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24