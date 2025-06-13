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رياضة

شائعات تطال مدافع برشلونة

Lebanon 24
13-06-2025 | 00:37
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علق جيرارد مارتين، ظهير برشلونة،على التكهنات المحيطة بمستقبله هذا الصيف، خاصة بعد ظهور أنباء تفيد باهتمام بعض الأندية الإنكليزية بضمه.
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وقال مارتين، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "لا أعير اهتماما للشائعات، فأنا سعيد بموسمي، وأركز مع البارسا".

وأردف: "أعتقد أن الطاقم الفني سعيد أيضا بأدائي وتطوري، وما يمكنني التحسن فيه.. ولا أفكر في أي شيء آخر سوى البارسا، لهذا أنا هادئ".
 
وتعرض الظهير الأيسر لإصابة في يده اليمنى خلال مشاركة مع منتخب إسبانيا تحت 21 سنة، في المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا أمام سلوفاكيا، ليتقرر استبعاده من المعسكر على إثرها.

ومن المقرر أن يقضي اللاعب عطلته الصيفية، على أن يبدأ فترة الإعداد مع برشلونة يوم 13 يوليو/تموز المقبل، ما لم تحدث له أي انتكاسة. (كووورة)
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