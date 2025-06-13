شائعات تطال مدافع برشلونة

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وقال مارتين، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة " " الكتالونية: "لا أعير اهتماما للشائعات، فأنا سعيد بموسمي، وأركز مع البارسا".وأردف: "أعتقد أن الطاقم الفني سعيد أيضا بأدائي وتطوري، وما يمكنني التحسن فيه.. ولا أفكر في أي شيء آخر سوى البارسا، لهذا أنا هادئ".وتعرض الظهير الأيسر لإصابة في يده اليمنى خلال مشاركة مع منتخب تحت 21 سنة، في المباراة الافتتاحية لبطولة أمام ، ليتقرر استبعاده من المعسكر على إثرها.ومن المقرر أن يقضي اللاعب عطلته الصيفية، على أن يبدأ فترة الإعداد مع يوليو/تموز المقبل، ما لم تحدث له أي انتكاسة. (كووورة)