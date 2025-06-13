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رياضة
لقاء أوسلو لألعاب القوى: بداية موسم ناجحة للبطلة الأولمبية ألفريد
Lebanon 24
13-06-2025
|
02:47
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حققت البطلة الأولمبية العداءة جوليين ألفريد من
جزيرة
سانت
لوسيا بداية موسم ناجحة بفوزها بسباق 100 م في لقاء أوسلو الدولي لألعاب القوى ضمن الدوري الماسي الخميس مسجلة 10.89 ثانية في ثاني أفضل توقيت هذا الموسم على ملعب بيسليت الشهير في العاصمة النروجية.
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وعلى الرغم من انطلاقته المتعثرة، نجحت ألفريد في حسم السباق في صالحها متقدمة على الإيفوارية ماري جوزيه تا ليو (11.00 ث) والبريطاني دينا آشر-سميث (11.08 ث).
وقالت ألفريد "كان سباقي الأول هذا الموسم وكنت أشعر بالصدأ نوعاً ما لكني فزت بالسباق وهذا هو الأهم".
وتملك ألفريد أفضل توقيت في سباق 200 م مع 21.88 ثانية هذا الموسم.
ودخلت ألفريد التاريخ من بابه الواسع عندما باتت أول رياضية من بلادها تفوز بميدالية من مختلف
المعادن
في
دورة الألعاب الأولمبية
في
باريس
صيف عام 2024.
وقدم لها العداء الاسطوري الجامايكي أوساين بولت الذي كان يزور أوسلو للمرة الأولى منذ اعتزاله عام 2017، للفائزة باقة من الزهور بعد فوزها.
وفي فئة الرجال، سيطر
السويدي
أرمان دوبلانتيس على مسابقة القفز بالزانة بتسجيله 6.15 مسجلاً رقماً قياسياً جديدا للقاء أوسلو علماً بأن الرقم القياسي السابق كان 6.03 أمتار وسجل عام 2022.
وخاض دوبلانتيس 40 لقاء في الدوري الماسي منذ عام 2020 ولم يخسر سوى 4 مرات. (بي ان سبورتس)
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