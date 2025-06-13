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رياضة

بسبب ملحق المونديال.. حرب بيانات داخل الاتحاد الآسيوي

Lebanon 24
13-06-2025 | 03:23
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شهدت الساعات الماضية، حرب بيانات من قبل اتحادات الكرة في الإمارات والعراق وعمان وإندونيسيا، وتم الكشف خلالها عن توجيه خطابات رسمية للاتحادين الآسيوي والدولي، للمطالبة بالعدالة والشفافية في الملحق الآسيوي المقرر خلال تشرين أول المقبل.
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وتسارعت البيانات في الصدور فور تسريب أنباء عن نية الاتحاد الآسيوي، بموافقة من الفيفا، على استضافة السعودية وقطر لمجموعتي الملحق الآسيوي، بعد تأهل منتخبيهما، ومعهما منتخبات الدول أصحاب البيانات، إلى المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية.

واعتبرت الدول أصحاب البيانات، أن هذا التوجه يعارض اللائحة التي سبق وأعلن عنها الاتحاد الآسيوي، والتي تنص على منح حق استضافة الملحق، لأفضل منتخبين حققا نتائج إيجابية من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثلاث للمرحلة الثالثة من التصفيات.

وأكدت كل من اتحادات الكرة في الإمارات والعراق وإندونيسيا، تقدمها الرسمي لاستضافة الملحق الآسيوي، وفقا لآلية اعتمدها الاتحاد الآسيوي في 16 أبريل/نيسان 2025، لتقديم العروض لاختيار الدولة المستضيفة لهذه المرحلة من التصفيات.

وتم بالفعل فتح باب التقديم لجميع الاتحادات الأعضاء المشاركة، وحدد يوم 21 آيار الماضي، كآخر موعد لتسلم نماذج إبداء الاهتمام باستضافة الملحق، وتقدمت الدول الثلاث بطلبات الاستضافة، قبل أن تفاجئ قبل أيام من نهاية تصفيات المرحلة الثالثة، بتغيير الشرط الأساسي لاستضافة الملحق.

وقيام الاتحاد الآسيوي، بتسريب أنباء عن منح الاستضافة للدولتين الأعلى تصنيفا من قبل الاتحاد الدولي، مما يمنح كل من قطر والسعودية المصنفين 55 و58 عالميا، حق استضافة مجموعة كل منهما في الملحق الآسيوي.

ودفعت تلك الأنباء، بإصدار الإمارات والعراق وإندونيسيا، بيانات تطالب بالحيادية والشفافية، وانضم إليهم الاتحاد العماني الذي لم يطلب استضافة الملحق، وتعرض بسبب ذلك لانتقادات جماهيرية شديدة دفعته لمواكبة حرب البيانات، والمطالبة بإقامة مباريات الملحق في ملاعب محايدة.

ويبدو أن الاتحاد الآسيوي ونظيره الدولي، يفكران في امتصاص غضب 4 من الاتحادات المتأهلة إلى الملحق العالمي، من خلال تغيير اللائحة وإقامة الملحق في ملاعب محايدة، لتستضيف كل من الكويت وماليزيا، مجموعة من مجموعتي الملحق.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي كان قد كشف عن إجراء قرعة الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026 في 17 تموز المقبل، وأنه تم تقسيم المنتخبات إلى 3 مستويات وفقا للتصنيف العالمي، ليضم المستوى الأول قطر والسعودية، والمستوى الثاني، العراق والإمارات، والمستوى الثالث عمان وإندونيسيا.

ويتم خلال القرعة، تقسيمهم إلى مجموعتين، وتضم كل مجموعة 3 منتخبات، وتلعب فيما بينها بنظام دوري من مباراة واحدة، ليلعب كل منتخب، مباراتين خلال تشرين أول، ويصعد منتخبا المركز الأول في المجموعتين، إلى نهائيات كأس العالم مباشرة.

أما صاحبا المركز الثاني في المجموعتين، فيلعبان مباراتين ذهابا وإيابا، ويتأهل الفائز للعب في الملحق العالمي، المؤدي إلى آخر بطاقات الوصول للمونديال المقبل.(كووورة)
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