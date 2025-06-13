الوداد يحاول ضم رونالدو؟

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وخلال حديثه مع شبكة "راديو مونت كارلو" ، أوضح آيت منة: " لم يكن ليأتي من أجل المال، فهو لا يحتاجه أصلاً"، مضيفاً: "لا أعرف كيف انتشرت شائعة اهتمامنا بضمه، لكن نعم، تواصلت مع أحد أصدقائه من وكلاء أعماله قبل نحو ثلاثة أشهر ونصف أو أربعة أشهر، وطرحت عليه سؤالاً صريحاً: هل لدى كريستيانو رغبة في المشاركة في كأس العالم للأندية؟". أكد هشام آيت منة، رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، أنه حاول بالفعل التعاقد مع النجم ، مهاجم نادي النصر السعودي، من أجل تعزيز صفوف الفريق في بطولة للأندية.وخلال حديثه مع شبكة "راديو مونت كارلو" ، أوضح آيت منة: " لم يكن ليأتي من أجل المال، فهو لا يحتاجه أصلاً"، مضيفاً: "لا أعرف كيف انتشرت شائعة اهتمامنا بضمه، لكن نعم، تواصلت مع أحد أصدقائه من وكلاء أعماله قبل نحو ثلاثة أشهر ونصف أو أربعة أشهر، وطرحت عليه سؤالاً صريحاً: هل لدى كريستيانو رغبة في المشاركة في كأس العالم للأندية؟".

وتابع رئيس الوداد: "الرد الذي تلقيته من وكيله كان واضحاً، إذ قال إنه لا يعتقد أن اللاعب مهتم بهذه الخطوة".



وكان اسم رونالدو قد ارتبط خلال الأسابيع الماضية بعدد من الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية، إلا أن النجم البرتغالي قرر مواصلة مشواره مع النصر السعودي، بحسب ما صرّح به في لقاء صحفي مؤخراً.



على الصعيد الرياضي، وصل فريق الوداد إلى العاصمة يوم الأربعاء الماضي، وبدأ تدريباته تحضيراً لخوض غمار كأس العالم للأندية التي تنطلق في يوم السبت. ويستهل الوداد مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام مانشستر سيتي في 18 حزيران الجاري، قبل أن يلتقي لاحقاً مع يوفنتوس والعين في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات.