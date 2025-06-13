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رياضة
الوداد يحاول ضم رونالدو؟
Lebanon 24
13-06-2025
|
16:21
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أكد هشام آيت منة، رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، أنه حاول بالفعل التعاقد مع النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
، مهاجم نادي النصر السعودي، من أجل تعزيز صفوف الفريق في بطولة
كأس العالم
للأندية.
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وخلال حديثه مع شبكة "راديو مونت كارلو"
الفرنسية
، أوضح آيت منة: "
كريستيانو رونالدو
لم يكن ليأتي من أجل المال، فهو لا يحتاجه أصلاً"، مضيفاً: "لا أعرف كيف انتشرت شائعة اهتمامنا بضمه، لكن نعم، تواصلت مع أحد أصدقائه من وكلاء أعماله قبل نحو ثلاثة أشهر ونصف أو أربعة أشهر، وطرحت عليه سؤالاً صريحاً: هل لدى كريستيانو رغبة في المشاركة في كأس العالم للأندية؟".
وتابع رئيس الوداد: "الرد الذي تلقيته من وكيله كان واضحاً، إذ قال إنه لا يعتقد أن اللاعب مهتم بهذه الخطوة".
وكان اسم رونالدو قد ارتبط خلال الأسابيع الماضية بعدد من الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية، إلا أن النجم البرتغالي قرر مواصلة مشواره مع النصر السعودي، بحسب ما صرّح به في لقاء صحفي مؤخراً.
على الصعيد الرياضي، وصل فريق الوداد إلى العاصمة
الأمريكية
واشنطن
يوم الأربعاء الماضي، وبدأ تدريباته تحضيراً لخوض غمار كأس العالم للأندية التي تنطلق في
الولايات المتحدة
يوم السبت. ويستهل الوداد مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام مانشستر سيتي في 18 حزيران الجاري، قبل أن يلتقي لاحقاً مع يوفنتوس والعين
الإماراتي
في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات.
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