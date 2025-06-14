معركة بين فريقي ليفربول وبايرن للحصول على هذا اللاعب

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يرغب نادي الإنكليزي في الحصول على خدمات برادلي باركولا، جناح ، كلاعب بديل لنجم الفريق ، ويستعد لمنافسة بايرن ميونخ على الصفقة، وفق ما كشفته صحيفة "الصن" .ومن المتوقع أن ينفق ليفربول أكثر من 300 مليون في الانتقالات الصيفية الحالية، حسب التقارير الصحافية.ووفقا لـ "الصن"، يستعد ليفربول لخوض معركة جديدة مع بايرن ميونخ من أجل الحصول على الجناح الدولي الفرنسي البالغ من العمر 22 عاما والذي تبلغ قيمته 117 مليون يورو.ويعتقد بطل الدوري الإنكليزي أن باركولا بديل طويل الأمد للنجم المصري محمد صلاح، لذلك يرغب في الدخول في مفاوضات مع سعيا لكسب خدمات اللاعب الشاب، لاسيما وأن نادي العاصمة بات لا يعتمد على باركولا كلاعب أساسي في ظل وجود ديزيري دوي وعثمان ديمبلي وخفيتشا كفاراتسخيليا.ويعمل أرن ، مدرب ليفربول، على بناء مجموعة متعددة الاستخدامات من المهاجمين القادرين على اللعب في أي مكان بالخط الأمامي، وهم صلاح وكودي غاكبو ولويس دياز إضافة إلى فيرتز المتوقع انضمامه مقابل حوالي 150 مليون يورو قادما من باير ليفركوزن الألماني، بعدما نجح النادي الإنكليزي في تحويل مسار اللاعب من بايرن ميونخ.(العربية)