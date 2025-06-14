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رياضة

معركة بين فريقي ليفربول وبايرن للحصول على هذا اللاعب

Lebanon 24
14-06-2025 | 02:00
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يرغب نادي ليفربول الإنكليزي في الحصول على خدمات برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان، كلاعب بديل لنجم الفريق محمد صلاح، ويستعد لمنافسة بايرن ميونخ على الصفقة، وفق ما كشفته صحيفة "الصن" البريطانية .
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ومن المتوقع أن ينفق ليفربول أكثر من 300 مليون يورو في الانتقالات الصيفية الحالية، حسب التقارير الصحافية.

ووفقا لـ "الصن"، يستعد ليفربول لخوض معركة جديدة مع بايرن ميونخ من أجل الحصول على الجناح الدولي الفرنسي البالغ من العمر 22 عاما والذي تبلغ قيمته 117 مليون يورو.

ويعتقد بطل الدوري الإنكليزي أن باركولا بديل طويل الأمد للنجم المصري محمد صلاح، لذلك يرغب في الدخول في مفاوضات مع باريس سان جيرمان سعيا لكسب خدمات اللاعب الشاب، لاسيما وأن نادي العاصمة الفرنسية بات لا يعتمد على باركولا كلاعب أساسي في ظل وجود ديزيري دوي وعثمان ديمبلي وخفيتشا كفاراتسخيليا.

ويعمل أرن سلوت، مدرب ليفربول، على بناء مجموعة متعددة الاستخدامات من المهاجمين القادرين على اللعب في أي مكان بالخط الأمامي، وهم صلاح وكودي غاكبو ولويس دياز إضافة إلى فلوريان فيرتز المتوقع انضمامه مقابل حوالي 150 مليون يورو قادما من باير ليفركوزن الألماني، بعدما نجح النادي الإنكليزي في تحويل مسار اللاعب من بايرن ميونخ.(العربية)


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