بسبب القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران.. إنتر ميلان في ورطة

يفتتح إنتر مشواره في للأندية يوم 17 حزيران أمام مونتيري المكسيكي ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم ريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا ريد دايموندز الياباني.

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وأفادت تقارير إيطالية مطلعة أن مهدي طارمي نجم فريق إنتر ميلان الأول مهدد بالغياب عن كأس العالم للأندية رفقة فريقه بسبب التصعيد العسكري بين وإيران.



وذكرت محطة "مونت كارلو" الإذاعية أن الهجمات على تسببت في عدم وصول المهاجم الإيراني مهدي طارمي إلى لوس أنجلوس للالتحاق ببعثة فريقه التي ستشارك في مونديال الأندية.

وكان طارمي ينوي استقلال طائرة من إلى كاليفورينا للحاق بكتيبة إنتر ميلان ولكن لأسباب أمنية لم تتحرك الطائرة.ونظرا لإغلاق إيران مجالها الجوي حتى إشعار آخر لم يتمكن طارمي من مغادرة البلاد. (روسيا اليوم)