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رياضة

بسبب القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران.. إنتر ميلان في ورطة

Lebanon 24
14-06-2025 | 07:12
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يفتتح إنتر ميلان مشواره في كأس العالم للأندية يوم 17 حزيران أمام مونتيري المكسيكي ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم ريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا ريد دايموندز الياباني.
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وأفادت تقارير إيطالية مطلعة أن الإيراني مهدي طارمي نجم فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم مهدد بالغياب عن كأس العالم للأندية رفقة فريقه بسبب التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.

وذكرت محطة "مونت كارلو" الإذاعية الفرنسية أن الهجمات الإسرائيلية على إيران تسببت في عدم وصول المهاجم الإيراني مهدي طارمي إلى لوس أنجلوس للالتحاق ببعثة فريقه التي ستشارك في مونديال الأندية.
 
وكان طارمي ينوي استقلال طائرة من طهران إلى كاليفورينا للحاق بكتيبة إنتر ميلان ولكن لأسباب أمنية لم تتحرك الطائرة.

ونظرا لإغلاق إيران مجالها الجوي حتى إشعار آخر لم يتمكن طارمي من مغادرة البلاد. (روسيا اليوم) 
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