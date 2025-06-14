من المستفيد مٍن فترة الانتقالات الاستثنائية؟

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منح الاتحاد الدولي (فيفا) فرصة استثنائية للأندية المشاركة في للأندية 2025 بفتح نافذة انتقالات خاصة بين 1 و10 حزيران الجاري، الأمر الذي شهد نشاطاً ملحوظاً من قبل العديد من الأندية الكبرى حول العالم.كان مانشستر سيتي من بين أبرز المستفيدين من هذه النافذة، إذ أبرم ثلاثة تعاقدات سريعة خلال ثلاثة أيام، بضم الجزائري ريان آيت نوري من وولفرهامبتون، والجناح الفرنسي ريان شرقي من أولمبيك ليون، ولاعب الوسط الهولندي تيجاني رايندرز من ميلان .أما تشيلسي، فقد عزز صفوفه بضم المهاجم الشاب ليام ديلاب من إبسويتش تاون، بالإضافة إلى ثنائي الوسط داريـو إيسوجو من سبورتينغ لشبونة ومامادو سار من ستراسبورغ الفرنسي.وفي إسبانيا، أجرى تعديلات دفاعية تحت قيادة مدربه الجديد ألونسو، عبر التعاقد مع دين هويسين من بورنموث وترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول، فيما وقع جوب بيلينغهام، شقيق جود بيلينغهام، مع بوروسيا دورتموند قادماً من سندرلاند الإنكليزي.على صعيد آخر، تعاقد إنتر ميلان مع الجناح البرازيلي لويس هنريكي من مرسيليا، ولاعب الوسط البوسني بيتر سوسيتش، بينما ضم بورتو البرتغالي اللاعب غابري فيغا بعد موسمين في أهلي جدة.في أميركا الجنوبية، نشط نادي بوتافوغو البرازيلي في تعزيز خطه الهجومي بالتعاقد مع آرثر كابرال من بنفيكا، خواكين كوريا من إنتر ميلان، ولاعب الوسط الشاب ألفارو مونتورو. من جانبه، عزز بوكا جونيورز خط دفاعه بضم ماركو بيليغرينو من ميلان.أما في آسيا، فكان نادي الإماراتي الأبرز بضم الحارس البرتغالي المخضرم روي باتريسيو. كذلك دعم الهلال صفوفه بضم المدافع السعودي علي لاجامي من النصر، فيما انضم الياباني هيرو كوموري إلى أوراوا ريد دايموندز قادماً من سانت ترويدن البلجيكي.