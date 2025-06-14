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رياضة

خدعة من الفيفا لتفادي مأزق محرج في كأس العالم للأندية.. ما هو؟

Lebanon 24
14-06-2025 | 16:30
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مع انطلاق النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقاً في الولايات المتحدة، واجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أزمة ضعف الإقبال على شراء التذاكر، ما دفعه إلى اعتماد حيلة تنظيمية لتحسين صورة الحضور الجماهيري في الملاعب.
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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقل الفيفا أماكن جلوس الجماهير إلى المواقع المواجهة لكاميرات التلفزيون مباشرة، في خطوة تهدف لإظهار المدرجات ممتلئة خلال البث التلفزيوني.
 
 
وأكدت التقارير أن بعض المشجعين الذين اشتروا تذاكرهم مسبقاً وجدوا أن أماكن مقاعدهم تغيرت، ولكن دون المساس بأسعار التذاكر المدفوعة، بل أن البعض حصل على مقاعد أفضل بنفس السعر.


تنطلق البطولة فجر الأحد بمواجهة تجمع بين إنتر ميامي الأميركي صاحب الأرض والأهلي المصري، على ملعب "هارد روك" في ميامي الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج. ورغم التخفيضات المتكررة في أسعار التذاكر منذ الإعلان عنها في كانون الثاني الماضي، بقيت نسب المبيعات دون التوقعات، إذ لم يتجاوز عدد التذاكر المباعة نصف سعة الملعب مع اقتراب موعد المباراة.

وفي محاولة إضافية لرفع الحضور الجماهيري، قدم الفيفا عروضاً خاصة للطلاب، وصلت إلى بيع 5 تذاكر مقابل 20 دولاراً فقط في بعض الكليات المحلية.

يشارك الأهلي المصري في البطولة كممثل للقارة الأفريقية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات في آخر أربع سنوات (2021، 2023، و2024). ويستعد لمواجهة إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطل درع المشجعين في الدوري الأميركي.
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