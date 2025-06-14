خدعة من الفيفا لتفادي مأزق محرج في كأس العالم للأندية.. ما هو؟

مع انطلاق النسخة الأولى من للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقاً في ، واجه (فيفا) أزمة ضعف الإقبال على شراء التذاكر، ما دفعه إلى اعتماد حيلة تنظيمية لتحسين صورة الحضور الجماهيري في الملاعب.

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وبحسب صحيفة " ميل" ، نقل الفيفا أماكن جلوس الجماهير إلى المواقع المواجهة لكاميرات التلفزيون مباشرة، في خطوة تهدف لإظهار المدرجات ممتلئة خلال البث التلفزيوني.

وأكدت التقارير أن بعض المشجعين الذين اشتروا تذاكرهم مسبقاً وجدوا أن أماكن مقاعدهم تغيرت، ولكن دون المساس بأسعار التذاكر المدفوعة، بل أن البعض حصل على مقاعد أفضل بنفس السعر.





تنطلق البطولة فجر الأحد بمواجهة تجمع بين إنتر ميامي الأميركي صاحب الأرض والأهلي المصري، على ملعب "هارد روك" في ميامي الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج. ورغم التخفيضات المتكررة في أسعار التذاكر منذ الإعلان عنها في كانون الثاني الماضي، بقيت نسب المبيعات دون التوقعات، إذ لم يتجاوز عدد التذاكر المباعة نصف سعة الملعب مع اقتراب موعد المباراة.



وفي محاولة إضافية لرفع الحضور الجماهيري، قدم الفيفا عروضاً خاصة للطلاب، وصلت إلى بيع 5 تذاكر مقابل 20 دولاراً فقط في بعض الكليات المحلية.



يشارك الأهلي المصري في البطولة كممثل للقارة بعد تتويجه بلقب أبطال ثلاث مرات في آخر أربع سنوات (2021، 2023، و2024). ويستعد لمواجهة إنتر ميامي بقيادة النجم ، بطل درع المشجعين في الدوري الأميركي.