24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
خدعة من الفيفا لتفادي مأزق محرج في كأس العالم للأندية.. ما هو؟
Lebanon 24
14-06-2025
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع انطلاق النسخة الأولى من
كأس العالم
للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقاً في
الولايات المتحدة
، واجه
الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) أزمة ضعف الإقبال على شراء التذاكر، ما دفعه إلى اعتماد حيلة تنظيمية لتحسين صورة الحضور الجماهيري في الملاعب.
Advertisement
وبحسب صحيفة "
ديلي
ميل"
البريطانية
، نقل الفيفا أماكن جلوس الجماهير إلى المواقع المواجهة لكاميرات التلفزيون مباشرة، في خطوة تهدف لإظهار المدرجات ممتلئة خلال البث التلفزيوني.
وأكدت التقارير أن بعض المشجعين الذين اشتروا تذاكرهم مسبقاً وجدوا أن أماكن مقاعدهم تغيرت، ولكن دون المساس بأسعار التذاكر المدفوعة، بل أن البعض حصل على مقاعد أفضل بنفس السعر.
تنطلق البطولة فجر الأحد بمواجهة تجمع بين إنتر ميامي الأميركي صاحب الأرض والأهلي المصري، على ملعب "هارد روك" في ميامي الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج. ورغم التخفيضات المتكررة في أسعار التذاكر منذ الإعلان عنها في كانون الثاني الماضي، بقيت نسب المبيعات دون التوقعات، إذ لم يتجاوز عدد التذاكر المباعة نصف سعة الملعب مع اقتراب موعد المباراة.
وفي محاولة إضافية لرفع الحضور الجماهيري، قدم الفيفا عروضاً خاصة للطلاب، وصلت إلى بيع 5 تذاكر مقابل 20 دولاراً فقط في بعض الكليات المحلية.
يشارك الأهلي المصري في البطولة كممثل للقارة
الأفريقية
بعد تتويجه بلقب
دوري
أبطال
أفريقيا
ثلاث مرات في آخر أربع سنوات (2021، 2023، و2024). ويستعد لمواجهة إنتر ميامي بقيادة النجم
الأرجنتيني ليونيل ميسي
، بطل درع المشجعين في الدوري الأميركي.
مواضيع ذات صلة
توخيل: بطولة كأس العالم للأندية ستمنح ليفربول وأرسنال أفضلية كبيرة في الموسم المقبل
Lebanon 24
توخيل: بطولة كأس العالم للأندية ستمنح ليفربول وأرسنال أفضلية كبيرة في الموسم المقبل
15/06/2025 02:08:39
15/06/2025 02:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد وعقدة كأس العالم للأندية: حلم الهيمنة العالمية يبدأ من الولايات المتحدة
Lebanon 24
ريال مدريد وعقدة كأس العالم للأندية: حلم الهيمنة العالمية يبدأ من الولايات المتحدة
15/06/2025 02:08:39
15/06/2025 02:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس العالم للأندية.. بطولة بملياري دولار بلا جمهور متحمّس!
Lebanon 24
كأس العالم للأندية.. بطولة بملياري دولار بلا جمهور متحمّس!
15/06/2025 02:08:39
15/06/2025 02:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل كأس العالم للأندية.. "فيفا" يتقدم بطلب عاجل للهلال السعودي (صورة)
Lebanon 24
قبل كأس العالم للأندية.. "فيفا" يتقدم بطلب عاجل للهلال السعودي (صورة)
15/06/2025 02:08:39
15/06/2025 02:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
من المستفيد مٍن فترة الانتقالات الاستثنائية؟
Lebanon 24
من المستفيد مٍن فترة الانتقالات الاستثنائية؟
15:25 | 2025-06-14
14/06/2025 03:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعقد ذهبي.. ريال مدريد يحصّن أسينسيو
Lebanon 24
بعقد ذهبي.. ريال مدريد يحصّن أسينسيو
09:25 | 2025-06-14
14/06/2025 09:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران.. إنتر ميلان في ورطة
Lebanon 24
بسبب القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران.. إنتر ميلان في ورطة
07:12 | 2025-06-14
14/06/2025 07:12:42
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية وقطر تستضيفان ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم
Lebanon 24
السعودية وقطر تستضيفان ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم
04:00 | 2025-06-14
14/06/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة بين فريقي ليفربول وبايرن للحصول على هذا اللاعب
Lebanon 24
معركة بين فريقي ليفربول وبايرن للحصول على هذا اللاعب
02:00 | 2025-06-14
14/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إبنه أعلن الخبر الحزين... وفاة فنان قدير بعد 5 عقود من العمل الفنيّ
Lebanon 24
إبنه أعلن الخبر الحزين... وفاة فنان قدير بعد 5 عقود من العمل الفنيّ
05:49 | 2025-06-14
14/06/2025 05:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من طلاقهما.. تيم حسن يظهر برفقة طليقته ديما بياعة في دبي والجمهور: "أين وفاء؟" (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من طلاقهما.. تيم حسن يظهر برفقة طليقته ديما بياعة في دبي والجمهور: "أين وفاء؟" (فيديو)
23:10 | 2025-06-13
13/06/2025 11:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان صادر عن شركة طيران الشرق الأوسط.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان صادر عن شركة طيران الشرق الأوسط.. ماذا جاء فيه؟
20:47 | 2025-06-13
13/06/2025 08:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جدل "البطانة".. هيفا وهبي تطل بـ "الشبك" والجمهور يعلّق (صور)
Lebanon 24
بعد جدل "البطانة".. هيفا وهبي تطل بـ "الشبك" والجمهور يعلّق (صور)
02:00 | 2025-06-14
14/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تنشر صورة لمرفأ بيروت.. ماذا كتبت عنها؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تنشر صورة لمرفأ بيروت.. ماذا كتبت عنها؟
11:48 | 2025-06-14
14/06/2025 11:48:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:25 | 2025-06-14
من المستفيد مٍن فترة الانتقالات الاستثنائية؟
09:25 | 2025-06-14
بعقد ذهبي.. ريال مدريد يحصّن أسينسيو
07:12 | 2025-06-14
بسبب القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران.. إنتر ميلان في ورطة
04:00 | 2025-06-14
السعودية وقطر تستضيفان ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم
02:00 | 2025-06-14
معركة بين فريقي ليفربول وبايرن للحصول على هذا اللاعب
23:00 | 2025-06-13
رسمياً.. كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ لأول مرة
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
15/06/2025 02:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
15/06/2025 02:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
15/06/2025 02:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24