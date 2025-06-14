لاعب عالق في طهران.. لن يشارك مع إنتر ميلان في مونديال الأندية

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لن يتمكن المهاجم من الانضمام إلى فريقه في المقامة في ، بسبب احتجازه حالياً في وسط تصاعد التوترات بين وإسرائيل.تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطارات إيران بعد تصاعد المواجهات العسكرية بين الطرفين خلال اليومين الماضيين، مما حال دون تمكن طارمي من السفر إلى للالتحاق بمعسكر فريقه، كما كان مقرراً يوم السبت.وبالتالي، سيغيب اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً عن المباراة الافتتاحية لإنتر ميلان ضد مونتيري المكسيكي المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، وتشير التقارير الإعلامية إلى أن فرص مشاركته في باقي مباريات البطولة تبدو ضئيلة حتى في حال استئناف الرحلات الجوية. (روسيا اليوم)