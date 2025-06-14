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رياضة

لاعب عالق في طهران.. لن يشارك مع إنتر ميلان في مونديال الأندية

Lebanon 24
14-06-2025 | 23:00
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لن يتمكن المهاجم الإيراني مهدي طارمي من الانضمام إلى فريقه إنتر ميلان الإيطالي في كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة، بسبب احتجازه حالياً في طهران وسط تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.
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تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطارات إيران بعد تصاعد المواجهات العسكرية بين الطرفين خلال اليومين الماضيين، مما حال دون تمكن طارمي من السفر إلى لوس أنجلوس للالتحاق بمعسكر فريقه، كما كان مقرراً يوم السبت.

وبالتالي، سيغيب اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً عن المباراة الافتتاحية لإنتر ميلان ضد مونتيري المكسيكي المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، وتشير التقارير الإعلامية الإيطالية إلى أن فرص مشاركته في باقي مباريات البطولة تبدو ضئيلة حتى في حال استئناف الرحلات الجوية. (روسيا اليوم)
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