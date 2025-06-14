افتتاح كأس العالم للأندية.. الأهلي يتعادل سلبيًا مع إنتر ميامي

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تعادل مع الأميركي سلبياً، في مباراة أُقيمت على أرض ملعب "هارد روك"، فجر الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في 2025.في الشوط الأول، فرض فريق "المارد الأحمر" سيطرته على المجريات، إذ استحوذ على وصنع الفرص، حتى تحصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 42، إلا أن محمود تريزيجيه أخفق في ترجمتها إلى هدفٍ.في الشوط الثاني، صبت الأفضلية في صالح رفاق ، إلا أنهم عجزوا عن هزّ الشباك، قبل أن يطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة دون أهداف.بهذا التعادل، تحصل كلّ واحد من الناديين على نقطة واحدة في المركزين الأول والثاني على سلم ترتيب .