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رياضة
افتتاح كأس العالم للأندية.. الأهلي يتعادل سلبيًا مع إنتر ميامي
Lebanon 24
14-06-2025
|
23:30
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تعادل
النادي الأهلي المصري
مع
نادي إنتر ميامي
الأميركي سلبياً، في مباراة أُقيمت على أرض ملعب "هارد روك"، فجر الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في
كأس العالم للأندية
2025.
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في الشوط الأول، فرض فريق "المارد الأحمر" سيطرته على المجريات، إذ استحوذ على
الكرة
وصنع الفرص، حتى تحصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 42، إلا أن محمود تريزيجيه أخفق في ترجمتها إلى هدفٍ.
في الشوط الثاني، صبت الأفضلية في صالح رفاق
ليونيل ميسي
، إلا أنهم عجزوا عن هزّ الشباك، قبل أن يطلق الحكم
علي رضا
صافرته معلناً عن نهاية المباراة دون أهداف.
بهذا التعادل، تحصل كلّ واحد من الناديين على نقطة واحدة في المركزين الأول والثاني على سلم ترتيب
المجموعة الأولى
.
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