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رياضة

من ميونيخ إلى لوس أنجلوس: باريس سان جيرمان يحوّل نشوة التتويج الأوروبي إلى معركة عالمية

Lebanon 24
15-06-2025 | 02:30
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بعد تحقيق الحلم الأكبر بإحراز دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، لا يبدو أن باريس سان جيرمان ينوي الاكتفاء بلقب قاري، بل يستعد لخوض تحدٍّ جديد على الساحة العالمية، إذ يتعامل بجدية تامة مع النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية FIFA، المقررة هذا الصيف في الولايات المتحدة.
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ففي أعقاب الانتصار الكاسح على إنتر ميلان (5-0) في نهائي ميونيخ، صرّح المدرب الإسباني لويس إنريكي بأن البطولة العالمية "مذهلة"، وأضاف: "هدفنا هو أن نكون قادرين على المنافسة ومحاولة الفوز بالكأس الخامسة هذا الموسم"، في إشارة إلى تتويجات الفريق المحلية والقارية.

وبعيداً عن الأجواء الاحتفالية التي غمرت باريس، حيث جابت الكأس الشوارع برفقة اللاعبين واستُقبلوا في قصر الإليزيه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، فإن تركيز الفريق عاد سريعاً إلى الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم للأندية، التي يخوضها باريس بطموح يتجاوز مجرد الحضور الشرفي.

منذ انطلاق الموسم في آب الماضي، خاض الفريق الباريسي 58 مباراة، حصد خلالها كل الألقاب المحلية الممكنة، قبل أن يُتوّج أوروبياً. ورغم هذا المجهود الهائل، لم يُتح للاعبين سوى أيام قليلة للراحة، إذ التحق معظمهم بمنتخباتهم الوطنية مباشرة بعد النهائي، ليعودوا بعدها إلى معسكر الفريق في لوس أنجلوس.

مدرب الفريق يدرك حجم التحدي، قائلاً في حديث لموقع FIFA: "نحن بحاجة إلى تحقيق التوازن بين الإرهاق الجسدي والذهني وبين الحافز الهائل الذي يمنحه خوض منافسة بهذا الحجم".

ويفتتح باريس سان جيرمان مشواره العالمي بمواجهة من العيار الثقيل أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، على ملعب "روز بول" في باسادينا يوم الأحد، ثم يواجه بطل أمريكا الجنوبية بوتافوغو، قبل ختام مباريات المجموعة الثانية أمام سياتل ساوندرز الأميركي.

رغم القوة الضاربة التي يملكها الفريق، تلقى الجهاز الفني صفعة مؤلمة مع إصابة هداف الموسم عثمان ديمبيلي (33 هدفًا)، خلال مشاركته مع منتخب فرنسا. كما لم يُسجَّل أي تعاقد جديد في النافذة القصيرة التي فُتحت قبل البطولة، رغم الاهتمام المُعلن بمدافع بورنموث الأوكراني إيليا زابارني، الذي لم يفضِ إلى صفقة رسمية.

الرهان الباريسي على هذه البطولة لا يقتصر على التتويج المعنوي أو الرياضي، بل يرتبط أيضًا بجوائز مالية ضخمة، إذ تُمنح للفريق الأوروبي الفائز جائزة قد تصل إلى 125 مليون دولار، وهو رقم كفيل بإبقاء الحافز مشتعلاً في نفوس اللاعبين رغم التعب.

قائمة مكتملة ونجوم على أهبة الاستعداد
وصل الفريق إلى لوس أنجلوس على متن طائرة تحمل شعارات النادي ودوري الأبطال، يتقدمهم النجم المغربي أشرف حكيمي والقائد ماركينيوس وديزاير دو، بطل نهائي ميونيخ.

تشكيلة باريس سان جيرمان:

حراس المرمى: دوناروما، سافونوف، تيناس

الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، هيرنانديز، كيمبيمبي، باتشو، بيرالدو، نونو مينديز، كامارا

الوسط: موسكاردو، فيتينيا، نيفيز، زائير إيمري، فابيان رويز، مايولو

الهجوم: كفاراتسخيليا، راموس، ديمبيلي، ديزاير دو، لي كانج إن، باركولا، مباي

أما أتلتيكو مدريد، خصمهم الأول، فيخوض البطولة بتشكيلة مدججة بالنجوم، أبرزهم أنطوان جريزمان وجوليان ألفاريز وخوسيه ماريا خيمينيز، بقيادة المدرب دييغو سيميوني.

في حال بلوغ باريس النهائي، سيخوض الفريق سبع مباريات خلال أقل من شهر، على أن يخوض بعدها لقاء كأس السوبر الأوروبي أمام توتنهام في أغسطس، ما يضع الجهاز الفني أمام ضغط بدني وإداري هائل.

لكن كما يقول المدافع لوكاس هيرنانديز: "لقد صنعنا التاريخ... والآن حان الوقت لصناعة أسطورة جديدة على الساحة العالمية". 
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