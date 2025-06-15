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رياضة
بعد تأكد انتهاء مشواره في مونديال الأندية.. أول تعليق من إمام عاشور
Lebanon 24
15-06-2025
|
10:39
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تعرض نجم
الأهلي المصري
إمام
عاشور
لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد
إنتر ميامي
فجر اليوم الأحد في ميامي والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن افتتاح بطولة
كأس العالم للأندية
2025.
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وأصيب عاشور في الدقيقة السابعة من المباراة، حيث شعر بألم في المنطقة العلوية اليمنى من صدره، لكنه تحامل على نفسه وأكمل اللقاء حتى الدقيقة 13، قبل أن يضطر لمغادرة الملعب حيث أشرك المدرب الإسباني
خوسيه
ريبيرو زميله
أحمد السيد
زيزو مكانه.
وأكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي لاحقا أن الفحوصات الأولية كشفت عن تعرض عاشور لكسر في عظمة الترقوة اليمنى (الكتف)، وسيغيب عما تبقى من مباريات الفريق في
كأس العالم للأندية.
وفي أول تعليق له بعد إصابته وتأكد نهاية مشواره في مونديال الأندية، نشر عاشور تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" جاء فيها: "ما قدر الله لك فهو آت إليك، وما لم يقدره لك فلن يصيبك".
وأضاف: "الحمد لله على كل شيء، الإصابة كانت صعبة وحصلت في أول لحظات لي في البطولة، وهذا قدر ربنا.. كنت أمني النفس في أن أكون موجودا وأقاتل مع إخواتي في الملعب، لكن هذا نصيبي وحاليا سأخضع لعملية جراحية، وإن شاء الله أعود أقوى".
وأكمل: "الإحساس الذي أشعر به الآن بداخلي ليس سهلا، لكن
إيماني
بدعمكم ودعواتكم هو ما يجعلني ثابتا، وفي هذه المرحلة أحتاج منكم دعم اللاعبين، سواء قديم أو جديد، كلهم يلعبون بقلوبهم ويحبون النادي ويخافون عليه".
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