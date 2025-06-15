بعد تأكد انتهاء مشواره في مونديال الأندية.. أول تعليق من إمام عاشور

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تعرض نجم إمام لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد فجر اليوم الأحد في ميامي والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن افتتاح بطولة 2025.وأصيب عاشور في الدقيقة السابعة من المباراة، حيث شعر بألم في المنطقة العلوية اليمنى من صدره، لكنه تحامل على نفسه وأكمل اللقاء حتى الدقيقة 13، قبل أن يضطر لمغادرة الملعب حيث أشرك المدرب الإسباني ريبيرو زميله زيزو مكانه.وأكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي لاحقا أن الفحوصات الأولية كشفت عن تعرض عاشور لكسر في عظمة الترقوة اليمنى (الكتف)، وسيغيب عما تبقى من مباريات الفريق فيوفي أول تعليق له بعد إصابته وتأكد نهاية مشواره في مونديال الأندية، نشر عاشور تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" جاء فيها: "ما قدر الله لك فهو آت إليك، وما لم يقدره لك فلن يصيبك".وأضاف: "الحمد لله على كل شيء، الإصابة كانت صعبة وحصلت في أول لحظات لي في البطولة، وهذا قدر ربنا.. كنت أمني النفس في أن أكون موجودا وأقاتل مع إخواتي في الملعب، لكن هذا نصيبي وحاليا سأخضع لعملية جراحية، وإن شاء الله أعود أقوى".وأكمل: "الإحساس الذي أشعر به الآن بداخلي ليس سهلا، لكن بدعمكم ودعواتكم هو ما يجعلني ثابتا، وفي هذه المرحلة أحتاج منكم دعم اللاعبين، سواء قديم أو جديد، كلهم يلعبون بقلوبهم ويحبون النادي ويخافون عليه".