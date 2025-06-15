Advertisement

رياضة

بعد تأكد انتهاء مشواره في مونديال الأندية.. أول تعليق من إمام عاشور

Lebanon 24
15-06-2025 | 10:39
A-
A+
Doc-P-1376225-638856061993989174.png
Doc-P-1376225-638856061993989174.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرض نجم الأهلي المصري إمام عاشور لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد إنتر ميامي فجر اليوم الأحد في ميامي والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.
Advertisement

وأصيب عاشور في الدقيقة السابعة من المباراة، حيث شعر بألم في المنطقة العلوية اليمنى من صدره، لكنه تحامل على نفسه وأكمل اللقاء حتى الدقيقة 13، قبل أن يضطر لمغادرة الملعب حيث أشرك المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو زميله أحمد السيد زيزو مكانه.

وأكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي لاحقا أن الفحوصات الأولية كشفت عن تعرض عاشور لكسر في عظمة الترقوة اليمنى (الكتف)، وسيغيب عما تبقى من مباريات الفريق في كأس العالم للأندية.

وفي أول تعليق له بعد إصابته وتأكد نهاية مشواره في مونديال الأندية، نشر عاشور تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" جاء فيها: "ما قدر الله لك فهو آت إليك، وما لم يقدره لك فلن يصيبك".

وأضاف: "الحمد لله على كل شيء، الإصابة كانت صعبة وحصلت في أول لحظات لي في البطولة، وهذا قدر ربنا.. كنت أمني النفس في أن أكون موجودا وأقاتل مع إخواتي في الملعب، لكن هذا نصيبي وحاليا سأخضع لعملية جراحية، وإن شاء الله أعود أقوى".

وأكمل: "الإحساس الذي أشعر به الآن بداخلي ليس سهلا، لكن إيماني بدعمكم ودعواتكم هو ما يجعلني ثابتا، وفي هذه المرحلة أحتاج منكم دعم اللاعبين، سواء قديم أو جديد، كلهم يلعبون بقلوبهم ويحبون النادي ويخافون عليه".

مواضيع ذات صلة
الأهلي يعلق على الحالة الصحية لإمام عاشور
lebanon 24
15/06/2025 19:21:53 Lebanon 24 Lebanon 24
4 عروض تنتظر توقيع رونالدو قبل مونديال الأندية
lebanon 24
15/06/2025 19:21:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل مونديال الأندية.. ضربة جديدة لريال مدريد
lebanon 24
15/06/2025 19:21:53 Lebanon 24 Lebanon 24
لاعب عالق في طهران.. لن يشارك مع إنتر ميلان في مونديال الأندية
lebanon 24
15/06/2025 19:21:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2025-06-15
02:30 | 2025-06-15
00:30 | 2025-06-15
23:30 | 2025-06-14
23:00 | 2025-06-14
16:30 | 2025-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24